Серия А. Интер дважды теряет преимущество и играет лишь вничью

Серия А. Третий тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Интер" 2:2

Голы: Йошида 33, Ауджелло 47 - Димарко 18, Лаутаро Мартинес 44

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Йошида, О. Колли, Ауджелло (Мурру 78), Кандрева, Торсби, Адриен Силва (Торрегросса 88), Дамсгор (Верре 78), Капуто, Квальярелла (Аскильдсен 68)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко (Думфриз 68), Дармиан, Барелла, Брозович (Видаль 54), Чалханоглу (Сенси 68), Перишич (Д'Амброзио 54), Джеко, Лаутаро Мартинес (Корреа 62)

Предупреждения: Торсби 35, Берешински 66, О. Колли 82, Адриен Силва 88 - Брозович 22, Джеко 89, Корреа 90, Видаль 90+2

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Шесть очков в первых двух турах успокоили и вдохновили "Интер", заставили забыть о бурном межсезонье, уходе Антонио Конте. А семь голов в этих матчах - даже об уходе Ромелу Лукаку. Настолько, что в команде не обратили внимание на убойные моменты соперника в первом туре, на сложность камбека, устроенного лишь в концовке второго. Сегодня мешали и другие факторы - мысли о матче против "Реала" в Лиге Чемпионов (хотя Симоне Индзаги призвал думать лишь о "Сампдории"), усталость после матчей сборных.

Перед своим двухсотым матчем как тренер в Серии А Индзаги предостерегал от организованного качественного соперника, требовал увидеть "настоящий "Интер". "Сампдория" Роберто Д'Аверсы, построенная Клаудио Раньери, и вправду могла создать немало трудностей. От "Милана" в первом туре она пропустила лишь однажды и немало возила его, от "Сассуоло" в гостях не пропустила вовсе. У самого же "Интера" в Генуе выиграла три из предыдущих семи матчей, еще один сведя вничью. Сегодня также доставила немало проблем.

По уровню игры "нерадзурри" точно разочаровали. Даже проиграли владение мячом и в первом тайме, и в матче команде, которая его не любит. Играли медленно, очень мало создали в первом тайме. Начался он с опасного удара головой Торсби. Чуть неточно. На "пушку" со штрафного в "девятку" дебютанта стартового состава и воспитанника "Интера" Димарко хозяева ответили своим первым голом в сезоне. Бардак во время углового завершился слабым ударом Йошиды, прошедшим между ногами Джеко с рикошетoм от него.

"Интер" нашел еще один гол до перерыва. Тем самым установив клубный рекорд последних 70-ти лет - восемь матчей подряд с как минимум двумя забитыми. Чалханоглу перехватил, Барелла прорвался справа и прострелил на Лаутаро Мартинеса. Хотя и на это "Дория" ответила. Блестящим ударом слета левого защитника Ауджелло с навеса правого Берешински. Сразу же после этого гости могли забить трижды. Но Джеко не достал прострел Перишича, Лаутаро замечтался в центре штрафной, а Чалханоглу без помех не попал с 17-ти метров.

В последней четверти матча у обеих были свои мощные отрезки и свои моменты. Выстрел Корреа из центра штрафной срикошетил от защитника и лишь потому не попал. Д'Амброзио спас на линии собственных ворот от удара Дамсгора. В концовке давила как раз "Сампдория". Тогда "Интер" остался вдесятером из-за использования всех замен и травмы Сенси.

Справедливый результат, учитывая и этот матч, и начало сезона в целом. По игре в первых трех турах "Интер" не заслужил набрать девять очков из девяти. Ему нужно еще как следует поработать. Прежде всего - над обороной, пропускающей слишком простые атаки и мячи. "Сампдория" также не заслужила остаться с одним очком после трех туров, не заслужила проиграть ни одной из миланских команд.