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Серия А. Коваленко отыграл 62 минуты, его Специя вновь проиграла

Италия
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Прогресс есть, но его недостаточно

Серия А. Коваленко отыграл 62 минуты, его Специя вновь проиграла

Фото: facebook.com/SpeziaCalcio

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Удинезе" 0:1

Гол: Самарджич 87

Межсезонье "Специи" практически сорвалось. Из-за позднего и скандального ухода тренера Винченцо Итальяно, массового заражения коронавирусом в команде, поздних многочисленных трансферов. Оттого и начало сезона с потерянным 2:0 в Кальяри (в итоге 2:2) и 1:6 от "Лацио". Новый наставник Тьяго Мотта даже был вынужден играть по тактической схеме, которую не любит - 3-4-2-1. Для него перерыв на матчи сборных был просто глотком свежего воздуха, возможностью вернуться на 4-3-3, поработать с командой, дебютировать в сезоне на реконструированном родном стадионе.

Впрочем, глотка не хватило даже для ничьей.

Первые полчаса матча против остановившего "Ювентус" и разгромившего "Венецию" "Удинезе" были весьма бледными. От обеих команд. Поначалу лучше играли гости. Главным образом - из-за того, что два из трех опорников хозяев уходили слишком далеко вперед. Потому было очень трудно выходить из обороны, и один такой выход стоил ошибки и пенальти. К счастью для "орлят", арбитр пересмотрел видео и заметил, что вратарь Зут на самом деле не коснулся Пуссетто. Затем же Коваленко и Маджоре начали возвращаться назад, помогать - и "Специя" немного заиграла. Лишь немного.

После 30-ой минуты хозяева устроили десятиминутку практически штурма. С серией ударов с 17-22-ух метров. Также Коваленко, уже гораздо меньше ошибавшийся, гораздо лучше продвигавший мяч вперед, разыграл "стенку" и оказался в центре штрафной. Его остановили лишь классным подкатом. Гости же ответили контратакой с более опасным ударом, чем у соперников. Удар Пуссетто низом с 17-ти метров вытащил Зут.

Второй тайм начался как и первый. Разве что Деулофеу прорвался в штрафную слева, и Зут вытащил удар под дальнюю стойку. Коваленко также прорвался, справа, но вновь пробить не успел. После ухода украинца и Колли с поля на 62-ой минуте игра хозяева оживилась. Опасно пробивали именно заменившие их игроки. Агудело издали остановил в прыжке вратарь Сильвестри, Верде по итогам отличной комбинации - касание защитника. А на 85-ой минуте Нуйтинк выбил мяч с линии ворот. Но как раз после этого забили гости. Вышедший на замену Самарджич убрал двоих и положил в угол.

Прогресс в игре "Специи", несомненно, есть. Как и в игре Коваленко. Его команда не заслужила сегодня проиграть. Вместе с тем, в целом и такой уровень предполагает борьбу за выживание до последнего тура. А если пропускать в такие минуты - борьба за выживание может неудачно закончиться гораздо быстрее.

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Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Дженоа" 2:3

Голы: Жоао Педро 16 (пен.), Чеппителли 56 - Дестро 59, Фарес 69, 78

В первом туре "Кальяри" спасся от 0:2 дома против "Специи", сведя матч вничью, здесь же позволил сопернику спастись и даже победить. Чеппителли ударом головой с подачи углового уже сделал счет 2:0. Но за 20 минут все изменилось на 180 градусов. Причем пример оказался заразительным. Все свои голы "Дженоа" забила головой. Первый гол новичка Фареса - с углового, его второй, а также гол желавшего уйти летом Дестро - с игры.

"Дженоа" избежала начала сезона с трех поражений и череды вопросов к главному тренеру Давиде Баллардини.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Салернитана" 4:0

Голы: Санабрия 45, Бремер 65, Побега 87, Лукич 90+1

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В статье: Серия А Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (1)
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Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 18:46
После ухода украинца и Колли с поля на 62-ой минуте игра хозяева оживилась.
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