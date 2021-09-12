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Кьеллини - об уходе Роналду: Теперь мы идем дальше. Это будет команда Дибалы

Италия
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Игрок рассказал об изменениях в команде

Кьеллини - об уходе Роналду: Теперь мы идем дальше. Это будет команда Дибалы

Фото: Juventus.com / Автор: неизвестен

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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини дал комментарий об уходе форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед":

"Когда за вас играет футболист мирового уровня, такой, как Криштиану, команде нельзя не работать на него. И мы должны быть признательны Роналду за все, что он сделал за эти годы в "Юве". Но теперь мы идем дальше.

Это будет команда Дибалы. Из-за присутствия Роналду его результативность снизилась, но он ключевой футболист нашей команды, и это понятно всем", – сказал капитан.

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В статье: Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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Источник:
Football Italia

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