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Ибрагимович стал самым возрастным легионером, который забивал в Серии А

Италия
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Игроку покорилось очередное достижение

Ибрагимович стал самым возрастным легионером, который забивал в Серии А

Новина українською

Сегодня в рамках 3-го тура Серии А "Милан" дома выиграл "Лацио" Маурицио Сарри со счетом 2:0.

На 67-й минуте второй гол во встрече забил нападающий Златан Ибрагимович. Мяч в сегодняшней встрече сделал шведа самым возрастным иностранцем, который отличался в Серии А.

Кроме этого, футболист вошел в пятерку самых возрастных голеадоров итальянского чемпионата. Среди игроков, которые старше него, забивали только Костакурта, Пиоли, Верховод и Тотти.

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В статье: Златан Ибрагимович Лацио (Рим) Милан
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