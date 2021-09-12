Италия
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Ибрагимович стал самым возрастным легионером, который забивал в Серии А
Игроку покорилось очередное достижение
Сегодня в рамках 3-го тура Серии А "Милан" дома выиграл "Лацио" Маурицио Сарри со счетом 2:0.
На 67-й минуте второй гол во встрече забил нападающий Златан Ибрагимович. Мяч в сегодняшней встрече сделал шведа самым возрастным иностранцем, который отличался в Серии А.
Кроме этого, футболист вошел в пятерку самых возрастных голеадоров итальянского чемпионата. Среди игроков, которые старше него, забивали только Костакурта, Пиоли, Верховод и Тотти.
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