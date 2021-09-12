Два шедевра от Интера не сравняются с произведением крайних защитников Сампдории - ВИДЕО

Чемпион Италии потерпел первую потерю- "Интер" не смог обыграть "Сампдорию". При этом команды выдали эффектный матч, который наверняка порадовал зрителей. Сначала Димарко идеально закрутил в девятку со штрафного. Йосида сравнял после розыгрыша стандарта, но Лаутаро Мартинес во второй раз вывел нерадзури вперед, сходу пробив после паса Бареллы. Но кульминацией поединка стал гол, который создали крайние защитники генуэзцев Берешинский и Ауджелло. Уверены, вы пересмотрите эту комбинацию не один раз. Вашему вниманию видео обзор матча "Сампдория" - "Интер".

Итальянская Серия А. Третий тур

"Сампдория" - "Интер" 2:2

Голы: Йосида 32, Ауджело 47 - Димарко 18 Мартинес 44