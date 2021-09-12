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Моуриньо проводит свой 1000-й матч в тренерской карьере

Италия
(1 голосов)

637 побед, 204 ничьи и 158 поражений - статистика "The Special One"

Моуриньо проводит свой 1000-й матч в тренерской карьере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Рома" принимает "Сассуоло".

Этот матч стал для наставника римлян Жозе Моуриньо 1000-м в тренерской карьере. Португальский специалист приступил к работе тренером в далеком 2000-м году.

За этот период "Особенный" одержал 637 побед, 204 раза сыграл вничью и потерпел 158 поражений.

Жозе успел поработать в "Бенфике", "Лейрии", "Порту", "Челси", "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме". Моуриньо приводил свои команды к победам в чемпионатах Португалии, Англии, Италии, Испании, также брал Лигу чемпионов и Лигу Европы и неоднократно побеждал в различных национальних кубках.

"Рому" Моуринью возглавляет с лета 2021 года.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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