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Моуриньо проводит свой 1000-й матч в тренерской карьере
637 побед, 204 ничьи и 158 поражений - статистика "The Special One"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Рома" принимает "Сассуоло".
Этот матч стал для наставника римлян Жозе Моуриньо 1000-м в тренерской карьере. Португальский специалист приступил к работе тренером в далеком 2000-м году.
За этот период "Особенный" одержал 637 побед, 204 раза сыграл вничью и потерпел 158 поражений.
Жозе успел поработать в "Бенфике", "Лейрии", "Порту", "Челси", "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме". Моуриньо приводил свои команды к победам в чемпионатах Португалии, Англии, Италии, Испании, также брал Лигу чемпионов и Лигу Европы и неоднократно побеждал в различных национальних кубках.
"Рому" Моуринью возглавляет с лета 2021 года.
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