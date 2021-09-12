Серия А. Два подарка для Моуриньо в тысячном матче - отличная игра и драматичная победа

Серия А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Кристанте 37, Эль-Шаарави 90+1 - Джуричич 57

"Рома": Патрисиу, Карсдорп (Рейнолдс 89), Манчини, Ибаньес, Винья, Кристанте, Верету (К. Перес 74), Дзаньоло (Шомуродов 74), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави 70), Абрахам

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези (Айхан 84), Берарди (Дефрель 77), Джуричич (Х. Траоре 84), Бога (Кирьякопулос 89), Распадори (Скамакка 46)

Предупреждения: Ибаньес 43, Кристанте 66 - Кирикеш 36

Жозе Моуриньо проводил свой тысячный матч в карьере. Его пришлось играть против весьма сложного соперника. "Сассуоло" выиграл пять гостевых матчей подряд против всех. Из пяти последних очных против "Ромы" проиграл лишь один. С результатами 4:2, 2:4, 2:2, 0:0, 0:0. Это означало, что сегодня могли быть как "нулевка", так и что-то сумасшедшее. Получилось сумасшедшее. Обе команды начали сезон хорошо, потеряв на двоих лишь два очка. Обе наименее пострадали от матчей сборных, выставив сильнейшие составы. И обе подарили нам настоящее наслаждение.

Матч проходил в очень быстром темпе, который постоянно повышался. В первом тайме, в принципе, моментов и ударов вообще еще не хватало. "Рома" начала лучше, когда добавил "Сассуоло", он создал больше. Берарди справа пробил во вратаря, затем перехватил и выложил Джуричичу. Филип замешкался и не попал в ворота. Римлянам тогда оставались контратаки и стандартные положения. С этого они и создавали. Заброс Карсдорпа Абрахам в подкате должен был замыкать в створ. А неожиданный мягкий пас низом Пеллегрини при штрафном, когда ожидали навес, прочитал Кристанте.

После гола "Сассуоло" заиграл еще живее, уже ощутимо перехватил инициативу. Удар Скамакки Патрисиу еще отбил. Но вскоре Берарди добился своего, обошел соперника и выложил Джуричичу. Этот гол запустил уже сумасшедшую игру на встречных курсах. С доминированием "Ромы" и блестящими контратаками оппонента. Консильи спас от Пеллегрини, Абрахам добил в стойку. Пеллегрини блокировали в последний момент. Бога протянул контратаку, вывел Берарди один-на-один, и Патрисиу спас ногой. Спасал Руи потом и от Бога. Пеллегрини обошел всех и умудрился не попасть.

В концовке еще и Траоре издали попал в стойку, а Рожерио тащил с линии ворот. Атмосфера накалилась до предела. Появилось ощущение, что кто-то здесь забьет. Забила "Рома". Длинный заброс, защитник не сумел выбить, Шомуродов оставил назад, и Эль-Шаарави (оба вышли на замену) как в лучшие годы закрутил в дальний угол. Заставив Моуриньо пуститься в забег вдоль поля, напоминавший его знаменитый забег в матче "Манчестер Юнайтед" - "Порту" 17 лет назад. Хотя и это еще был не конец. Скамакка сравнял блестящим ударом слета. Вот только там был офсайд.

Отличный матч, просто великолепный второй тайм. Обе команды заслуживают лишь аплодисменты. Но победитель лишь один. В своем тысячном матче в карьере Моуриньо оформляет рекорд карьеры - впервые он начинает сезон с пяти побед подряд. Две над "Трабзонспором" в Лиге Конференций и три в лиге. Его команда точно на ходу и в игровом, и в ментальном плане.