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Моуриньо – о своем забеге после победы в 1000-м матче: Я не чувствовал себя 58-летним

Италия
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Моуриньо – о своем забеге после победы в 1000-м матче: Я не чувствовал себя 58-летним

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо поделился своими эмоциями после победы над "Сассуоло" (2:1) в рамках очередного тура чемпионата Италии. Цитирует португальца портал Football Italia. Отметим, что Моуриньо выбежал из технической зоны после гола, забитого "волками" на 91-й минуте.

"На этой неделе я лгал себе, говоря всем, что эта игра не является особенной. Я даже пытался убедить себя, что в этом нет ничего особенного. Но это был особенный матч. Для меня это был поединок с особой цифрой, который я буду помнить до последнего дня моей жизни. Это была 1000-я игра. Я переживал, что мы можем проиграть".

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"Невероятная игра. Счет мог быть и 6:6, и 7:7. "Сассуоло" мог выиграть 2:1, Руй Патрисиу сделал несколько невероятных сэйвов, мы не реализовали еще два явных момента. Я не чувствовал себя 58-летним. Я чувствовал себя так, словно мне 10, 12 или 14 лет. Тот возраст, когда начинаешь мечтать о карьере в футболе. Это была пробежка мальчишки. Я извинился перед тренером оппонента, он хорошо работает и придает своей команде индивидуальности".

"Рома" выиграла все 3 матча Серии А с общим счетом 9:2, римляне лидируют в таблице. Также вашему вниманию – обзор всей виктории команды Жозе:

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Сассуоло
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Источник:
Football Italia

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