Уже вчера забил в ворота Лацио. Златан Ибрагимович показал жуткий июньский снимок своего колена

Вчера, 12 сентября, в рамках 3-го тура Серии А "Милан" Стефано Пиоли дома выиграл у "Лацио" Маурицио Сарри со счетом 2:0. На 67-й минуте второй гол в поединке забил 39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович.

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На следующий день после встречи форвард опубликовал в своем Твиттере пост, сопроводив его двумя датами – 19 июня и 12 сентября – намекая на то, что ему понадобилось всего 3 месяца на восстановления после операции. На снимке трехмесячной давности можно заметить следы артроскопии коленного сустава.

1) 19 / 06 / 2021

2) 12 / 09 / 2021 pic.twitter.com/cs4upbFq9f — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 12, 2021

Отметим, что Златан Ибрагимович забивает уже 24 сезона подряд (начиная с кампании 1998/99).