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Бакайоко отреагировал на оскорбления фанатов Лацио
Игрок гордится цветом своей кожи
Фото: acmilan.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко опубликовал новую запись в своём "инстаграме". Футболист высказался о победе своей команды в матче 3-го тура Серии А с "Лацио" (2:0) и прокомментировал поведение болельщиков соперника. Фанаты "Лацио" во время матча оскорбляли на расовой почве Бакайоко.
"Большое спасибо за тёплый приём, россонери! К сожалению, я получил повреждение, но самое главное, что мы набрали три очка.
Что касается фанатов "Лацио" и их расистских кричалок в мой адрес и моему брату, Франку Кессье, то мы гордимся своим цветом кожи. Я уверен, что наш клуб идентифицирует этих людей", — написал Бакайоко.
Команда Стефано Пиоли набрала девять очков в трёх турах. Помимо "Милана", идеальный результат на старте сезона удался "Наполи" и "Роме".
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