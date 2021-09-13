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Бакайоко отреагировал на оскорбления фанатов Лацио

Италия
(1 голосов)

Игрок гордится цветом своей кожи

Бакайоко отреагировал на оскорбления фанатов Лацио

Фото: acmilan.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко опубликовал новую запись в своём "инстаграме". Футболист высказался о победе своей команды в матче 3-го тура Серии А с "Лацио" (2:0) и прокомментировал поведение болельщиков соперника. Фанаты "Лацио" во время матча оскорбляли на расовой почве Бакайоко.

"Большое спасибо за тёплый приём, россонери! К сожалению, я получил повреждение, но самое главное, что мы набрали три очка.

Что касается фанатов "Лацио" и их расистских кричалок в мой адрес и моему брату, Франку Кессье, то мы гордимся своим цветом кожи. Я уверен, что наш клуб идентифицирует этих людей", — написал Бакайоко.

Команда Стефано Пиоли набрала девять очков в трёх турах. Помимо "Милана", идеальный результат на старте сезона удался "Наполи" и "Роме".

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В статье: Тьемуе Бакайоко Тьемуа Бакайоко
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Комментарии (1)
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hajo26
13.09.2021 в 17:14
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