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Шевченко: Милан до самого конца будет бороться за скудетто
Сезон в Италии обещает быть интересным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер сборной Украины и легенда "
"Милан" – хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Смотреть на игру "красно-черных" очень приятно, они играют в яркий футбол, который интересен зрителю.
Команда создает, играет вертикально, пытается контролировать матч. Также у "Милана" бывает много вариантов проведения атаки. Мне нравится команда, думаю, что "Милан" будет бороться за скудетто до самого конца.
Но конкуренты будут сильные. "Интер" сильно изменился, но остался конкурентоспособен. А также есть "Наполи" и "Рома", "Ювентус", который всегда претендует на самые высокие места.
Они плохо начали, но команда знает, как подниматься. Я вижу, что в чемпионате будет хороший баланс, поэтому турнир получится еще более интересным", – сказал Шевченко.
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