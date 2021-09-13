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Шевченко: Милан до самого конца будет бороться за скудетто

Италия
(1 голосов)

Сезон в Италии обещает быть интересным

Шевченко: Милан до самого конца будет бороться за скудетто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины и легенда "Милана" Андрей Шевченко оценил перспективы итальянской команды в нынешнем сезоне.

"Милан" – хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Смотреть на игру "красно-черных" очень приятно, они играют в яркий футбол, который интересен зрителю.

Команда создает, играет вертикально, пытается контролировать матч. Также у "Милана" бывает много вариантов проведения атаки. Мне нравится команда, думаю, что "Милан" будет бороться за скудетто до самого конца.

Но конкуренты будут сильные. "Интер" сильно изменился, но остался конкурентоспособен. А также есть "Наполи" и "Рома", "Ювентус", который всегда претендует на самые высокие места.

Они плохо начали, но команда знает, как подниматься. Я вижу, что в чемпионате будет хороший баланс, поэтому турнир получится еще более интересным", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
13.09.2021 в 21:09
Это да, только без тебя
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