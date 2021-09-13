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Фанаты Аталанты во время матча называли Влаховича цыганом. Президент "фиалок" возмущен

Италия
(1 голосов)

Президент "Фиорентины" попросил фанатов "Аталанты" соответствовать руководству их команды

Фанаты Аталанты во время матча называли Влаховича цыганом. Президент "фиалок" возмущен

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо заявил, что нападающий команды Душан Влахович подвергся оскорблениям со стороны фанатов "Аталанты" во время матча между командами. Серб оформил дубль с пенальти.

Эти голы принесли "фиалкам" победу.

"Мне не понравилось то, что делали фанаты "Аталанты". Два года назад расистские выкрики были в адрес Далберта, в этом году это произошло с Влаховичем, которому они кричали "цыган" во время интервью. Это плохо, и им должно быть стыдно.

Семья Перкасси (владельцы "Аталанты") – очень хорошие люди, но местные болельщики должны следить за тем, что они делают и что говорят, потому что оскорблять игроков неправильно. Флорентийские болельщики так себя не ведут", – заявил Коммиссо.

Напомним, что этим летом клубы предлагали за Влаховича до 100 миллионов евро, но руководство отказалось продавать главную звезду команды. В этом сезоне у нападающего 5 голов в 4 матчах за "Фиорентину".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович Рокко Комиссо Антонио Перкасси
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Источник:
it.sports.yahoo.com

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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
13.09.2021 в 21:32
За негра уже бы дисквалифицировали всех два раза, а за цыгана ничего не будет.
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