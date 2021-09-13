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Фанаты Аталанты во время матча называли Влаховича цыганом. Президент "фиалок" возмущен
Президент "Фиорентины" попросил фанатов "Аталанты" соответствовать руководству их команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо заявил, что нападающий команды Душан Влахович подвергся оскорблениям со стороны фанатов "Аталанты" во время матча между командами. Серб оформил дубль с пенальти.
Эти голы принесли "фиалкам" победу.
"Мне не понравилось то, что делали фанаты "Аталанты". Два года назад расистские выкрики были в адрес Далберта, в этом году это произошло с Влаховичем, которому они кричали "цыган" во время интервью. Это плохо, и им должно быть стыдно.
Семья Перкасси (владельцы "Аталанты") – очень хорошие люди, но местные болельщики должны следить за тем, что они делают и что говорят, потому что оскорблять игроков неправильно. Флорентийские болельщики так себя не ведут", – заявил Коммиссо.
Напомним, что этим летом клубы предлагали за Влаховича до 100 миллионов евро, но руководство отказалось продавать главную звезду команды. В этом сезоне у нападающего 5 голов в 4 матчах за "Фиорентину".
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