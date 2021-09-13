Серия А. Верона остаётся с нулем очков, Болонья уже с семью

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Сванберг 79

Третий тур Серии А закрывали "Болонья" и "Верона". Первые уже несколько лет ставят целью попадание в Топ-10, вторые в сезоне 2019/20 ещё были новичками лиги. Тем не менее, за два последних года в десятку дважды попали вторые, а первые - ни разу. Впрочем, в нынешнем сезоне все может измениться. "Болонья", ещё недавно выдавшая серию из 41-го матча с пропущенными, во втором туре удержала 0:0 против "Аталанты", в третьем добыла 1:0 и уже с семью очками. "Верона" же не набрала ни одного.

Гости владели мячом 58 процентов времени, но даже ни разу не попали в створ ворот. По ударам по воротам вообще проиграли со счётом 5:15. Хозяева же попадали в каркас ворот (Сориано), тревожили вратаря и в итоге забили. После скидки Арнаутовича опорник Сванберг аккуратно пробил низом из полукруга перед штрафной.

Новый главный тренер "Эллас" Эусебио Ди Франческо проиграл уже 14-ый матч из своих последних 19-ти в двух разных клубах без единой победы. Сама команда проиграла восьмой в 12-ти, также без побед. Она на 19-ом месте и должна очень крепко задуматься.