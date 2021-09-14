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Дель Пьеро – об этапе Роналду в Юве: Не удалось построить команду вокруг суперзвезды

Италия
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Алессандро о Криштиану

Дель Пьеро – об этапе Роналду в Юве: Не удалось построить команду вокруг суперзвезды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший капитан и лидер "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро не считает ошибкой подписание боссами "бьянконери" Криштиану Роналду в 2018 году. Цитирует лучшего бомбардира "Старой синьоры" (290 мячей) портал Football Italia.

"Роналду – чемпион, его нужно было подписать. Проблема заключалась в том, что не удалось построить команду вокруг суперзвезды. Мы часто оценивали выступления Криштиану вне "Юве" в целом. Симптом того, что что-то пошло не так".

"Результат в Европе был не на должном уровне. Однако можно вспомнить, что "Манчестер Сити" еще не выигрывал ЛЧ. Инвестиции не всегда приводят к победам. Очевидно, что он хотел уйти. Очевидно, что это может быть полезно для клуба с точки зрения экономических ресурсов, так как не нужно будет платить такую высокую зарплату. Атака "Юве" останется конкурентоспособной".

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В статье: Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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