Три матча у руля – и на выход. Верона уволила главного тренера

Пресс-служба итальянского клуба "Верона" сообщила об увольнении главного тренера первой команды Эусебио Ди Франческо. 52-летний специалист ушел в отставку вместе со своим штабом.

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Напомним, Ди Франченко возглавил "Верону" в начале июня. В рамках первых трех туров коллектив Серии А трижды проиграл и не набрал очков. "Мастифы" уступили "Сассуоло" (2:3), миланскому "Интеру" (1:3) и "Болонье" (1:0). Важно заметить, что в каждом из этих поединков "Верона" сражалась за результат и не отбывала номер.

Ранее Ди Франческо возглавлял "Пескару", "Лечче", "Сассуоло", "Рому", "Сампдорию" и "Кальяри". Только в стане "черно-зеленых" наставник сумел задержаться дольше, чем на 2 сезона. Будучи игроком запомнился болельщикам по выступлениям в "Роме".