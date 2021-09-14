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Три матча у руля – и на выход. Верона уволила главного тренера

Италия
(1 голосов)

Бедный Ди Франческо

Три матча у руля – и на выход. Верона уволила главного тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба итальянского клуба "Верона" сообщила об увольнении главного тренера первой команды Эусебио Ди Франческо. 52-летний специалист ушел в отставку вместе со своим штабом.

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Напомним, Ди Франченко возглавил "Верону" в начале июня. В рамках первых трех туров коллектив Серии А трижды проиграл и не набрал очков. "Мастифы" уступили "Сассуоло" (2:3), миланскому "Интеру" (1:3) и "Болонье" (1:0). Важно заметить, что в каждом из этих поединков "Верона" сражалась за результат и не отбывала номер.

Ранее Ди Франческо возглавлял "Пескару", "Лечче", "Сассуоло", "Рому", "Сампдорию" и "Кальяри". Только в стане "черно-зеленых" наставник сумел задержаться дольше, чем на 2 сезона. Будучи игроком запомнился болельщикам по выступлениям в "Роме".

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В статье: Эусебио Ди Франческо Эллас Верона Верона
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Комментарии (2)
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LAZ E183 (Рига)
14.09.2021 в 13:48
І вони ще щось говорять про ФК Львів, де, до того ж, усі тренери йдуть у відставку самі. А тут просто звільнили.
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0
-1
pyvovarchyk (Львів)
14.09.2021 в 13:36
Шанс для Миколайовича!
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0
0


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