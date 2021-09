Много цветных полосок. Интер презентовал третью форму

Третий комплект футбольной формы миланского "Интера" на кампанию-2021/22 вдохновлен ценностями инклюзии и равенства, которые стали частью идентичности клуба с момента основания – об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Обновленная джерси выполнена в черном цвете – лого титульного спонсора клуба нанесено на несколько цветных диагональных полосок. Конечно же, экипировка сделана из переработанного пластика, технический спонсор – американский производитель спортивной одежды Nike.

???? | THIRD KIT



Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c'è un confine a dividerci. Ma non c'è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.



Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj