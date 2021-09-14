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Много цветных полосок. Интер презентовал третью форму
Мало ассоциаций с "нерадзурри"
Inter
Третий комплект футбольной формы миланского "Интера" на кампанию-2021/22 вдохновлен ценностями инклюзии и равенства, которые стали частью идентичности клуба с момента основания – об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".
Обновленная джерси выполнена в черном цвете – лого титульного спонсора клуба нанесено на несколько цветных диагональных полосок. Конечно же, экипировка сделана из переработанного пластика, технический спонсор – американский производитель спортивной одежды Nike.
???? | THIRD KIT— Inter ???????????? (@Inter) September 14, 2021
Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c'è un confine a dividerci. Ma non c'è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.
Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj
В первых трех турах Серии А команда Симоне Индзаги набрала 7 зачетных пунктов. Завтра, 15 сентября, "Интер" встретится с мадридским "Реалом" в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ.
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