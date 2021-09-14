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Много цветных полосок. Интер презентовал третью форму

Италия
(1 голосов)

Мало ассоциаций с "нерадзурри"

Много цветных полосок. Интер презентовал третью форму

Inter

Новина українською

Третий комплект футбольной формы миланского "Интера" на кампанию-2021/22 вдохновлен ценностями инклюзии и равенства, которые стали частью идентичности клуба с момента основания – об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".

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Обновленная джерси выполнена в черном цвете – лого титульного спонсора клуба нанесено на несколько цветных диагональных полосок. Конечно же, экипировка сделана из переработанного пластика, технический спонсор – американский производитель спортивной одежды Nike.

В первых трех турах Серии А команда Симоне Индзаги набрала 7 зачетных пунктов. Завтра, 15 сентября, "Интер" встретится с мадридским "Реалом" в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ.

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В статье: Интер (Милан) футбольная форма
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Источник:
Inter

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
14.09.2021 в 15:29
Веселенькая ...))
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