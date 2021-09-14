Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович пропустит матч с Ливерпулем
Подопечным Клоппа повезло
39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, 39-летний шведский бомбардир не сыграет на "Энфилде" из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Футболист пропустил два тура Серии А из-за повреждения. 9 мая в матче чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" швед травмировал колено. В июне он перенёс операцию.
Напомним, нападающий забил в первом же матче после возвращения. На 67-й минуте Златан Ибрагимович, вышедший на замену семью минутами ранее, сумел поразить ворота "Лацио".
Популярное сейчас
- "Зинченко не быстрее меня!" Лидер Манчестер Сити недоволен своими цифрами в FIFA 22
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
- Серия Вереса, кадры Динамо, слухи о Шевченко. Главные новости за 13 сентября
- Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Удинезе
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО