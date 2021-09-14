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Ибрагимович пропустит матч с Ливерпулем

Италия
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Ибрагимович пропустит матч с Ливерпулем

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39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 39-летний шведский бомбардир не сыграет на "Энфилде" из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Футболист пропустил два тура Серии А из-за повреждения. 9 мая в матче чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" швед травмировал колено. В июне он перенёс операцию.

Напомним, нападающий забил в первом же матче после возвращения. На 67-й минуте Златан Ибрагимович, вышедший на замену семью минутами ранее, сумел поразить ворота "Лацио".

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В статье: Златан Ибрагимович Ливерпуль Милан
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