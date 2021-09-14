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Кальяри расторг контракт с Леонардо Семпличи

Италия
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Итальянский клуб сменит главного тренера

Кальяри расторг контракт с Леонардо Семпличи

Фото: acmilanfan.ru

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"Кальяри" 14 сентября объявил на официальном сайте об увольнении главного тренера клуба Леонардо Семпличи.

При этом в клубе пока продолжат работать его помощники — Андреа Консуми, Юрий Фаббрицци Россано Касони и Алессио Рубичини.

Семпличи возглавил "Кальяри" в феврале. В трех стартовых турах нового сезона Серии А команда не набрала ни одного очка.

Напомним, что ранее в этот же день тренер Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера "Вероны".

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В статье: Кальяри Леонардо Семпличи
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