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Сарри дисквалифицирован на два матча за словесную перепалку и богохульство после матча с Миланом

Италия
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Итальянский менеджер не меняется

Сарри дисквалифицирован на два матча за словесную перепалку и богохульство после матча с Миланом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Тренер "Лацио" Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча Серии А, за словесную перепалку во время матча с "Миланом". Он пропустит игры с "Кальяри" и "Торино".

У вспыльчивого менеджера после финального свистка вспыхнул конфликт с хавбеком "Милана" Алексисом Салемакерсом, за что Маурицио была показана красная карточка.

Дальнейшая дисквалификация последовала за "словесную конфронтацию с игроком соперников и угрозы в его адрес", а также за "богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления".

Напомним, что матч закончился со счётом 2:0 в пользу "Милана". Голы забивали Леао и Ибрагимович.

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В статье: Златан Ибрагимович Лацио (Рим) Милан Маурицио Сарри Леао
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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