Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарри дисквалифицирован на два матча за словесную перепалку и богохульство после матча с Миланом
Итальянский менеджер не меняется
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Тренер "Лацио" Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча Серии А, за словесную перепалку во время матча с "Миланом". Он пропустит игры с "Кальяри" и "Торино".
У вспыльчивого менеджера после финального свистка вспыхнул конфликт с хавбеком "Милана" Алексисом Салемакерсом, за что Маурицио была показана красная карточка.
Дальнейшая дисквалификация последовала за "словесную конфронтацию с игроком соперников и угрозы в его адрес", а также за "богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления".
Напомним, что матч закончился со счётом 2:0 в пользу "Милана". Голы забивали Леао и Ибрагимович.
Популярное сейчас
- "Зинченко не быстрее меня!" Лидер Манчестер Сити недоволен своими цифрами в FIFA 22
- Ули Хенесс: Барса фактически разорена! В Германии ее бы уже обанкротили
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- Ибрагимович стал самым возрастным легионером, который забивал в Серии А
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО