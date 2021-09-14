Сарри дисквалифицирован на два матча за словесную перепалку и богохульство после матча с Миланом

Тренер "Лацио" Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча Серии А, за словесную перепалку во время матча с "Миланом". Он пропустит игры с "Кальяри" и "Торино".

У вспыльчивого менеджера после финального свистка вспыхнул конфликт с хавбеком "Милана" Алексисом Салемакерсом, за что Маурицио была показана красная карточка.

Дальнейшая дисквалификация последовала за "словесную конфронтацию с игроком соперников и угрозы в его адрес", а также за "богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления".

Напомним, что матч закончился со счётом 2:0 в пользу "Милана". Голы забивали Леао и Ибрагимович.