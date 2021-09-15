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Моуриньо намерен выиграть Лигу конференций

Италия
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Жозе настроен только на победу

Моуриньо намерен выиграть Лигу конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью заявил, что намерен выиграть Лигу конференций вместе с римской командой.

"Я выигрывал еврокубок, которого больше не существует. Это было в 1997 году с "Барселоной", тогда мы выиграли Кубок обладателей кубков, я работал ассистентом в команде. Теперь я хочу выиграть Лигу конференций, но наша цель — выиграть не только этот трофей, мы хотим выиграть все три турнира, в которых участвуем, — чемпионат, Кубок и Лигу конференций. Конечно, чемпионат — это приоритет для нас, но я хочу выстроить правильный менталитет в команде. Каждый следующий матч важен.

Сейчас мы далеки от победы в Лиге конференций, но мне это действительно интересно. Первым шагом будет победа в группе. Никаких отпусков или отдыха, все будут на матче с софийским ЦСКА. У нас команда, коллектив, и если кто-то, кто играл с "Сассуоло" в чемпионате, окажется на скамейке, то так и должно быть", — приводит Football Italia слова Моуринью.

Завтра, 16 сентября "Рома" проведет свой первый матч групповой стадии Лиги конференций против софийского ЦСКА.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома
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