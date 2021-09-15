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Дибала наконец-то согласовал условия продления контракта с Ювентусом

Италия
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Осталась бонусная часть

Дибала наконец-то согласовал условия продления контракта с Ювентусом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий Пауло Дибала и "Ювентус" уже согласовали сроки и фиксированную зарплату будущего контракта игрока, сообщает итальянский журналист Руди Галетти в своём твиттере. Вскоре стороны встретятся, чтобы обсудить бонусную часть сделки.

Спустя несколько месяцев переговоров "Юве" и Дибала согласовали детали новой сделки.

Напомним, что срок действия нынешнего контракта аргентинца истекает в конце сезона.

В прошлом сезоне Дибала провел за туринский клуб 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферный нортал оценивает 27-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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