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Дибала наконец-то согласовал условия продления контракта с Ювентусом
Осталась бонусная часть
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий Пауло Дибала и "Ювентус" уже согласовали сроки и фиксированную зарплату будущего контракта игрока, сообщает итальянский журналист Руди Галетти в своём твиттере. Вскоре стороны встретятся, чтобы обсудить бонусную часть сделки.
Спустя несколько месяцев переговоров "Юве" и Дибала согласовали детали новой сделки.
Напомним, что срок действия нынешнего контракта аргентинца истекает в конце сезона.
В прошлом сезоне Дибала провел за туринский клуб 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферный нортал оценивает 27-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.
TRUE ✅???????? #Dybala-#Juventus renewal, after months of contacts, the white smoke is closer than ever.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 15, 2021
???????? Reached an agreement in principle on duration and fixed salary, a new meeting is exptected in the coming days to discuss the bonus structure. ????⚽️ #Calciomercato #Transfers https://t.co/3mbq00kJtM
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