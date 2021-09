Дибала наконец-то согласовал условия продления контракта с Ювентусом

Нападающий Пауло Дибала и "Ювентус" уже согласовали сроки и фиксированную зарплату будущего контракта игрока, сообщает итальянский журналист Руди Галетти в своём твиттере. Вскоре стороны встретятся, чтобы обсудить бонусную часть сделки.

Спустя несколько месяцев переговоров "Юве" и Дибала согласовали детали новой сделки.

Напомним, что срок действия нынешнего контракта аргентинца истекает в конце сезона.

В прошлом сезоне Дибала провел за туринский клуб 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферный нортал оценивает 27-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.

TRUE ✅???????? #Dybala-#Juventus renewal, after months of contacts, the white smoke is closer than ever.

???????? Reached an agreement in principle on duration and fixed salary, a new meeting is exptected in the coming days to discuss the bonus structure. ????⚽️ #Calciomercato #Transfers https://t.co/3mbq00kJtM