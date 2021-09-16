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Ибрагимович может пропустить матч с Ювентусом

Италия
(1 голосов)

Нападающий не восстановился от травмы

Ибрагимович может пропустить матч с Ювентусом

Фото: Daily Sabah / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил, что может пропустить матч 4-го тура Серии А против "Ювентуса", который состоится 19 сентября.

"Буду ли я играть в Турине? Посмотрим. Не секрет, что у меня есть проблема с ахилловым сухожилием, и я не хочу рисковать. Я хочу провести весь сезон и думать, что я не супермен. Хотя… Моя проблема в том, что я слишком много работаю и люблю терпеть", — цитирует Ибрагимовича в Twitter журналист Майкл Куомо.

Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Лацио". Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
16.09.2021 в 18:16
Хреново.
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