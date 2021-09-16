Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович может пропустить матч с Ювентусом
Нападающий не восстановился от травмы
Фото: Daily Sabah / Автор: неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сообщил, что может пропустить матч 4-го тура Серии А против "Ювентуса", который состоится 19 сентября.
"Буду ли я играть в Турине? Посмотрим. Не секрет, что у меня есть проблема с ахилловым сухожилием, и я не хочу рисковать. Я хочу провести весь сезон и думать, что я не супермен. Хотя… Моя проблема в том, что я слишком много работаю и люблю терпеть", — цитирует Ибрагимовича в Twitter журналист Майкл Куомо.
Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Лацио". Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.
Популярное сейчас
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Буде-Глимт - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 сентября 2021
- Ливерпуль - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча
- Не тратьте время, доказывая свою ценность. Златан Ибрагимович опубликовал фото гепарда, не ставшего гоняться с собаками
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО