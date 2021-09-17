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Стало известно, смогут ли два ведущих футболиста Ювентуса сыграть против Милана
Важный поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Игроки "Милана" и "Ювентуса" восстанавливаются после повреждений перед поединком 4-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 19 сентября, начало – в 21:45 по киевскому времени.
Форвард "россонери" Златан Ибрагимович залечивает ахиллово сухожилие по индивидуальной программе. Скорее всего, 39-летний швед с "Юве" не сыграет. Тьемуэ Бакайоко также наверняка не успеет залечить мышечную травму, его камбэк стоит ожидать 3 октября в матче с "Аталантой".
Лидеры "Ювентуса" Федерико Кьеза и Федерико Бернардески, пропустившие встречу против "Мальме" в 1-м туре ЛЧ, вернулись к тренировкам с первой командой. Они смогут сыграть против "Милана", если Макс Аллегри сочтет их функциональное состояние достаточным.
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