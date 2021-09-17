Серия А. Сассуоло не тянет без Де Дзерби - уступает дома Торино

Серия А. Четвёртый тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Торино" 0:1

Гол: Пьяца 83

Каденция Алессио Дионизи в "Сассуоло" начинается так, как проходила большая часть каденции Роберто Де Дзерби. Очень много комплиментов, но гораздо меньше очков и немало упущенных возможностей. Да даже хуже. В первых трех турах он победил лишь "Верону", игравшую целый тайм вдесятером, неделю тому в феерическом матче упустил кучу шансов и проиграл "Роме" в добавленное время. Нужно было компенсировать против "Торино", крайне неудобного соперника, которого победил лишь однажды в предыдущих десяти матчах. Хотя и недобравшего очков на старте сезона. Сегодня добрал.

Даже во время мощного начала первого тайма "Сассуоло" создал лишь один момент. Да и тот в контратаке. Фраттези прорвался справа и попал в каркас ворот. Затем же "Торино" полчаса просто утюжил его. После ударов Санабрии (выход один-на-один и головой с углового) Феррари и Лопес тащили с линии пустых ворот. Брекало и Прат издали попадали в стойку. Удары Бремера и Санабрии тащил вратарь. А вот второй тайм уже проходил в равной борьбе. Быстрой, но без опасных моментов. Кроме выхода туринца Лукича один-на-один, когда он слишком отпустил мяч и пробил уже неточно.

Тем не менее, "Торо" добился своего. Благодаря трем игрокам, вышедшим на замену. Ансальди, Мандрагора и Пьяца перехватили, разыграли слева и забили. Хорват аккуратно положил мяч в угол. А "Сассуоло" нанес первый удар в створ ворот лишь на 91-ой минуте. Феррари головой с углового. Ваня Милинкович-Савич вытащил.

Четыре гола и четыре очка в четырёх первых турах - очень мало для "Сассуоло". Особенно в плане голов. Дома в двух матчах и вовсе нет ни одного. При Де Дзерби он хотя бы забивал. Тому же "Торино" в предыдущем сезоне забил пять мячей в двух матчах. А "Торо" должен быть рад. После двух поражений в двух первых турах он завёлся, одержал две победы и не пропускал. Каденция Ивана Юрича началась.