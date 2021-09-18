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Райола: Ибрагимович уйдет на пенсию в тот день, когда не будет чувствовать себя ключевым игроком команды
Златан не спешит
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольный агент Мино Райола прокомментировал возможный уход форварда "Милана" Златана Ибрагимовича на пенсию:
"Посмотрим, чего Златан захочет в июне. Он всегда год за годом решает всё без спешки. Конечно, в тот день, когда он не будет чувствовать себя ключевым игроком команды, Ибра уйдёт на пенсию и начнёт новую главу в качестве директора клуба", - сказал Райола.
Отметим, что недавно Ибрагимович стал самым старшим иностранным игроком, который отличился в Серии А. Швед вышел на замену в матче против "Лацио" и забил второй гол команды. Сейчас пока это его один поединок в текущем сезоне. Уже в следующей игре против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов Златан не смог принять участие из-за травмы.
Напомним, что 3 октября шведу исполнится 40 лет. Его контракт с клубом действителен до конца текущего сезона. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает Ибрагимовича в 2 млн евро.
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