Серия А. Мощное начало сезона Фиорентины продолжается

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Кришито 90+8 (пен.) - Сапонара 60, Бонавентура 89

Выходит, матч третьего тура "Кальяри" - "Дженоа" был прямой битвой тренеров против увольнения. Первые вели со счетом 2:0, но вторые забили три гола головой за 19 минут - и в отставку отправили Леонардо Семпличи. Впрочем, и набравшему тогда свои первые очки в сезоне Давиде Баллардини рано расслабляться. Нужно немедленно набирать ещё. Даже против команды, набравшей шесть, в том числе заслуженно победившей "Аталанту" в гостях в третьем туре. Не вышло. "Фиорентину" хвалили даже после поражения от "Ромы", а теперь и вовсе захвалили. Слишком? Да нет, по делу.

Флорентийцы владели мячом почти в два раза чаще, пробивали по воротам почти в два раза чаще. Но из пределов штрафной в первом тайме угрожал воротам лишь генуэзец Дестро. В одном из эпизодов вратарь спас. Хотя выстрелы Гонсалеса и Бонавентуры были опасны. Во втором тайме уже Бираги замкнул в упор неудачно, а вышедший на замену Сапонара как раз прошёл слева и пробил мощно с линии штрафной, как следует. Также Данкан пробивал мощно. Сиригу спас. А "Дженоа" уже и не ответила. Сапонара ж еще и вернул долг Бонавентуре за ассист.

Пенальти Кришито уже ничего не изменил.

Впервые с сезона 2015/16 "Фиорентина" набирает девять очков в четырёх первых турах. А тренеру "Дженоа" следует поостеречься.