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Шахтеру на заметку. Интер - Болонья 6:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер - Болонья, чемпионат Италии, 18 сентября 2021

Шахтеру на заметку. Интер - Болонья 6:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Болонья, которые встречались в четвертом туре итальянской Серии А. Команде Индзаги удалось забить быстрый гол - уже на шестой минуте отличился Лаутаро Мартинес, и этот мяч стал роковым для Болоньи. Нерадзури еще до перерыва оформили разгром, а во втором тайме добивали соперника. К его чести, он нашел в себе силы при счете 6:0 провести гол престижа.

Итальянская Серия А. 4-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Болонья" 6:1
Голы: Лаутаро Мартинес 6, Шкриньяр 30, Барелла 34, Весино 54, Джеко 63, 68 - Теате 86

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В статье: Эдин Джеко Болонья Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
19.09.2021 в 08:38
"Интер" просмотра матча Марик-ШД будет дрожать?
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