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Шахтеру на заметку. Интер - Болонья 6:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Интер - Болонья, чемпионат Италии, 18 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Болонья, которые встречались в четвертом туре итальянской Серии А. Команде Индзаги удалось забить быстрый гол - уже на шестой минуте отличился Лаутаро Мартинес, и этот мяч стал роковым для Болоньи. Нерадзури еще до перерыва оформили разгром, а во втором тайме добивали соперника. К его чести, он нашел в себе силы при счете 6:0 провести гол престижа.
Итальянская Серия А. 4-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Болонья" 6:1
Голы: Лаутаро Мартинес 6, Шкриньяр 30, Барелла 34, Весино 54, Джеко 63, 68 - Теате 86
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