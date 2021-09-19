Шахтеру на заметку. Интер - Болонья 6:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Болонья, которые встречались в четвертом туре итальянской Серии А. Команде Индзаги удалось забить быстрый гол - уже на шестой минуте отличился Лаутаро Мартинес, и этот мяч стал роковым для Болоньи. Нерадзури еще до перерыва оформили разгром, а во втором тайме добивали соперника. К его чести, он нашел в себе силы при счете 6:0 провести гол престижа.

Итальянская Серия А. 4-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья" 6:1

Голы: Лаутаро Мартинес 6, Шкриньяр 30, Барелла 34, Весино 54, Джеко 63, 68 - Теате 86