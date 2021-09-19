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Ювентус - Милан. Хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти клубы? Тест
На квиз есть четыре минуты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 сентября, в Турине пройдет центральный матч четвертого тура итальянской Серии А. Тамошний "Ювентус" на своем поле примет "Милан".
Перед этим поединком предлагаем вам вспомнить игроков, которые играли в этих клубах. С квизом, в котором будут 20 игроков, вам нужно справиться за четыре минуты. В викторине встречаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.
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