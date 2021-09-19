Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович и Жиру не попали в заявку на матч с Ювентусом
Ключевые футболисты не помогут Милану
Стала известна заявка ФК "Милан" на матч 4-го тура Серии А против "Ювентуса".
В списке футболистов, которые могут помочь "россонери", нет Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича. Француз недавно переболел коронавирусом, а швед восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.
Заявка ФК "Милан":
Вратари: Андреас Юнгдаль, Майк Меньян, Чиприан Тэтэрушану.
Защитники: Фоде Балло-Туре, Андреа Конти, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.
Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Саму Кастильехо, Браим Диас, Франк Кессиэ, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.
Нападающие: Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич.
Популярное сейчас
- Тотовицкий: После матча с Рухом мы получили зарплату
- Шапаренко может пропустить матч за Суперкубок против Шахтера
- Цыганков: Хочу извиниться перед болельщиками, перед тренерским штабом. Нужно было раньше забивать
- "Готов внести 10 миллиардов евро". Президент Наполи предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО