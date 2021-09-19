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Ибрагимович и Жиру не попали в заявку на матч с Ювентусом

Италия
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Ключевые футболисты не помогут Милану

Ибрагимович и Жиру не попали в заявку на матч с Ювентусом

Новина українською

Стала известна заявка ФК "Милан" на матч 4-го тура Серии А против "Ювентуса".

В списке футболистов, которые могут помочь "россонери", нет Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича. Француз недавно переболел коронавирусом, а швед восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.

Заявка ФК "Милан":

Вратари: Андреас Юнгдаль, Майк Меньян, Чиприан Тэтэрушану.

Защитники: Фоде Балло-Туре, Андреа Конти, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Саму Кастильехо, Браим Диас, Франк Кессиэ, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.

Нападающие: Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич.

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В статье: Златан Ибрагимович Ювентус (Турин) Оливье Жиру Милан
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