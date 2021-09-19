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Интер хочет купить Ван де Бека зимой
Хавбек может переехать в Италию
Фото: VbetNews.com / Автор: неизвестен
Миланский "Интер" активно интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беком.
Итальянцы попытаются подписать 24-летнего нидерландца в зимнее трансферное окно, если футболист не начнет получать игровую практику в Манчестере.
В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах "красных дьяволов" в АПЛ, проведя на поле в сумме 51 минуту и не отличившись результативными действиями.
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Источник:CalcioMercato
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