Интер хочет купить Ван де Бека зимой

Миланский "Интер" активно интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беком.

Итальянцы попытаются подписать 24-летнего нидерландца в зимнее трансферное окно, если футболист не начнет получать игровую практику в Манчестере.

В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах "красных дьяволов" в АПЛ, проведя на поле в сумме 51 минуту и не отличившись результативными действиями.