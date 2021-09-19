Серия А. Рим теряет очки против новых тренеров: первое поражение Моуриньо, ничья Сарри

Серия А. Четвертый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Рома" 3:2

Голы: Барак 49, Капрари 54, Фараони 63 - Лоренцо Пеллегрини 36, Илич 58 (автогол)

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович, Гюнтер, Чекерини (Маньяни 46), Фараони, Барак, Илич, Лазович (Казале 82), Бесса (Тамез 65), Капрари (Хонгла 78), Симеоне (Калинич 64)

"Рома": Руи Патрисиу, Карсдорп (Смоллинг 78), Манчини, Ибаньес, Калафиори (Майораль 78), Кристанте, Верету (Перес 66), Дзаньоло (Эль-Шаарави 66), Лоренцо Пеллегрини, Шомуродов (Мхитарян 66), Абрахам

Предупреждения: Фараони 30, Барак 51, Хонгла 83, Казале 86 - Верету 18, Кристанте 71

Вокруг "Ромы" всегда склонны преувеличивать. Начало сезона из шести побед и 19-ти забитых мячей в шести матчах во всех турнирах вызвало немалый ажиотаж. Особенно голы, учитывая, что тренирует команду Жозе Моуриньо. В прессе пишут о медовом месяце тренера с командой, сам Жозе говорит, что чувствует себя не на 58 лет, а на 10-12. Мальчишечью радость и забег вдоль поля мы видели от него неделю назад, во время драматичного победного гола против "Сассуоло". Правда, сейчас сентябрь, очень много матчей. Испытание буднями весьма опасно. И в Вероне его римляне не прошли.

"Рома" не проиграла "Вероне" в 17-ти из 18-ти предыдущих матчей, выиграла пять из шести. Однако всегда было непросто. Опасностью также была смена тренера. После трёх поражений Эусебио Ди Франческо сменил Игор Тудор, и боссы клуба ожидают от хорвата прежде всего привить команде характер. Начала она матч смело, комбинировала собраннее. Выиграла владение мячом в первом тайме. Симеоне после разворота и Лазович в контратаке могли и попасть с 17-18 метров. Но попал Пеллегрини, в движении, пяткой, сориентировавшись после прострела Карсдорпа и рикошета. Красиво.

Следует отметить, что к середине первого тайма "Рома" уже доминировала, а в начале его наиболее опасный момент создала она. Замыкая головой навес со штрафного, Кристанте попал в перекладину.

Второй тайм "Верона" также начала активно. На порядок активнее, чем первый. Сразу же забив дважды. Дважды воспитанника "Ромы" Капрари бросали в прорыв на левом фланге. В первом случае он прострелил, мяч срикошетил, Патрисиу еле вытащил, а Барак добил. Во втором Джанлука уже сам раскрутил защитника и положил мяч под дальнюю стойку. Хотя здесь сразу же Пеллегрини прорвался слева, прострелил, и мяч срикошетил от Илича. Но доминировала все равно "Верона". Фараони подтвердил это, когда получил мяч от Симеоне, подработал и блестяще пробил с 17-ти метров слёта.

"Роме" удалось устроить хотя бы осаду ворот соперника лишь минуты с 80-ой. Если не считать пару угловых сразу после гола Фараони. Более того - "Верона" атаковала неплохо, вновь прорвалась слева. Капрари уже замыкал, и Патрисиу спас в дальнем углу. А в концовке защитники хозяев блокировали удары, Монтипо отбил мощный выстрел Переса.

В предыдущих шести матчах, несмотря на победы, "Рома" вызывала вопросы в плане игры в обороне, стройности в центре поля. В каждом из тех матчей она теряла контроль над игрой на существенные отрезки. Сегодня остались абсолютно те же проблемы, и на этот раз они привели к поражению. В пятом из семи матчей римляне пропустили, да еще и сегодня три мяча. Оборону точно нужно улучшать.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Кальяри" 2:2

Голы: Иммобиле 45, Катальди 83 - Жоао Педро 46, Кейта 62

"Лацио": Рейна, Лаццари (Марушич 75), Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 65), Луис Альберто (Акпа-Акпро 88), Педро (Дзакканьи 65), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро 88)

"Кальяри": Краньо, Касерес (Валюкевич 56), Чеппителли, Карбони, Дальберт (Дзаппа 56), Ликояннис (Белланова 74), Дейола, Марин, Нандес, Жоао Педро (Паволетти 88), Кейта (Перейро 74)

Предупреждения: Луис Фелипе 42 - Касерес 6, Дзаппа 61

Удаление: Дзаппа 90+4 (вторая желтая)

"Лацио" начал сезон статистически даже лучше, чем "Рома". Первые два тура лиги выиграв с общим счетом 9:2. Но затем уступил в одни ворота "Милану" и проиграл в Лиге Европы "Галатасараю" из-за ужасной ошибки второго вратаря Стракоши. Маурицио Сарри уже начал говорить о том, что игроки все еще не понимают его требования, не способны играть в тот стиль игры, который он хочет. Что в матчах делают все наоборот по сравнению с тренировками. Заявления, снижающие мотивацию. Этот матч тренер еще и пропускал из-за дисквалификации. А у "Кальяри" был новый главный.

28:10 по ударам по воротам, 73 процента владения мячом - статистически и в этом матче "орлы" выглядели гораздо лучше. Они и забили первыми. В раздевалку. Чиро Иммобиле замкнул головой навес Милинковича-Савича. Впрочем, и в первом тайме больше опасных моментов создавали сарды. Нандес, Кейта Бальде (дважды) не попадали. Во втором тайме наконец-то начало залетать. Жоао Педро разыграл с Марином, затем прострелил на Кейту. После чего Краньо пришлось противостоять лишь двум реально опасным ударам. Выстрел Катальди под перекладину он не мог отбить.

После десяти побед подряд над этим соперником дома "Лацио" еле спасает ничью. И здесь смена тренера повлияла. Пришедший вместо Леонардо Семпличи Вальтер Маццарри начал с удачных игры и результата.