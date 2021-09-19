Серия А. Ювентус - Милан 1:1. Никто не хотел побеждать

Серия А. Четвертый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан" 1:1

Голы: Мората 4 - Ребич 76

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Куадрадо (Кьеза 72), Локателли, Бентанкур, Рабио, Мората (Кин 66), Дибала (Кулушевски 79)

"Милан": Маньян, Томори, Кьер (Калулу 36), Романьоли, Эрнандес, Кесси (Беннасер 64), Тонали, Салемакерс (Флоренци 63), Диас (Мальдини 90+3), Леау, Ребич

Предупреждения: Дибала 65 - Тонали 65

Массимилано Аллегри назвал отчетный матч важным и особенным "просто потому, что это "Ювентус" - "Милан". Впрочем, за блестящей вывеской на этот раз таилось гораздо больше. После повторения худшего начала сезона за последние 52 года с одним очком в трех турах туринцам просто нельзя было проигрывать и почти нельзя - не выигрывать. Миланцы же могли убежать от них на "плюс 11". Более того - окончательно сломать гегемонию "Юве" в очных матчах. Серию из девяти поражений на "Алльянц" они уже прервали 3:0 в мае, до этого не проиграли и в Кубке.

За гостей было их начало сезона, три победы в трех матчах, в том числе и вынос "Лацио". А также проблемы хозяев, их 17 матчей лиги подряд с пропущенными, грубейшие ошибки вратаря Щесны, упущенные победы в Неаполе и Удине. С другой стороны, потери Ибрагимовича, Жиру, Калабрии, по ходу матча Кьера, усталость и разочарование после головомойки в Ливерпуле в Лиге Чемпионов (особенно на контрасте с прогулкой "Ювентуса" в Мальме) сильно били по "Милану". В итоге обе команды выглядели побитыми. Каждая по-своему. Они выдали слабый матч.

Игра шла в стиле первой каденции Аллегри. Той самой, с его полной гегемонией над "Миланом". "Ювентус" не очень искал мяч, проиграл и его владение, и по ударам по воротам. Он просто нашел свой гол, намертво прикрыл оборону, замедлял игру к отчаянию соперника. Начал как раз Диас, прорывом через полполя. Бил уже Тонали. А с этого углового Дибала послал Морату в отрыв еще на своей половине поля. Защитники остались в атаке, и Альваро перебросил Маньяна. Точно таким забросом его посылали еще раз, посылали и Рабио. Там уже защитник чудом успевал.

Также в первом тайме Мората замыкал прострел, а Дибала пробивал низом издали. Эти удары потащил Маньян. А "Милан", неожиданно выставивший центрального защитника Томори на правом фланге, не был способен пробить соперника ни на правом, ни на левом, ни в центре. Разве что изредка пробивал издали.

В третьей четверти матча таких моментов и близко не было. Рабио не укротил мяч перед воротами, Диас прошел почти всех, но опоздал с ударом. В целом же шла крайне медленная, скучная игра. "Ювентусу" хватало 1:0, "Милан" же будто забыл, что уступает с таким счетом. Но все же он что-то знал. Знал, что нынешний "Юве" просто не способен удержать свои ворота "сухими", просто не способен не пропускать. 18-ый матч подряд с пропущенными ему оформил навес углового Тонали на голову Ребичу.

Далее победить могли как раз вдруг забегавшие гости. Ребич пробил неточно. Мощный удар Калулу Щесны вытащил кончиками пальцев. Хозяева уже выглядели уставшими и растерянными.

"Милан" должен быть доволен. С такими кадровыми потерями, после такого сложного матча Лиги Чемпионов, с такой странной тактической схемой он отыгрался в Турине и не позволил "Ювентусу" приблизиться. С другой стороны, последние минут 15 показали, что мог и добить. "Юве" же вернул стиль времен первой каденции Аллегри, что уже хорошая новость для него. Но так и не понял, что сейчас такой стиль на сто процентов не работает. Уже в третий раз в сезоне он ведет в счете, но не побеждает. Впервые за 60 лет начав без побед в первых четырех матчах.