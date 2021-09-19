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Моуриньо: Мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств

Италия
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Жозе подвел итоги поражения от "Вероны"

Моуриньо: Мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств

Football Italia / Автор неизвестен

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Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью высказался после выездного поражения от "Вероны" в поединка 4-го тура итальянской Серии А.

"Я понимал, что у соперника много положительных качеств, и что с ними сложно играть. Плюс после смены тренера обычно возникает психологический всплеск, который мы и наблюдали.

Стиль игры Игора Тудора очень похож на тот, в котором команда играла в прошлом сезоне под руководством Ивана Юрича, поэтому игрокам было несложно адаптироваться к нему. Мы приложили много усилий – я не могу жаловаться на это. Но мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств.

У "Вероны" было больше интенсивности. Теперь мне нужно несколько часов с просмотром видео, чтобы понять, что произошло. Мы должны лучше справляться с трудными моментами, потому что не всегда можем контролировать ситуацию", – поделился португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Эллас Верона
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Источник:
Football Italia

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