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Моуриньо: Мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств
Жозе подвел итоги поражения от "Вероны"
Football Italia / Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью высказался после
"Я понимал, что у соперника много положительных качеств, и что с ними сложно играть. Плюс после смены тренера обычно возникает психологический всплеск, который мы и наблюдали.
Стиль игры Игора Тудора очень похож на тот, в котором команда играла в прошлом сезоне под руководством Ивана Юрича, поэтому игрокам было несложно адаптироваться к нему. Мы приложили много усилий – я не могу жаловаться на это. Но мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств.
У "Вероны" было больше интенсивности. Теперь мне нужно несколько часов с просмотром видео, чтобы понять, что произошло. Мы должны лучше справляться с трудными моментами, потому что не всегда можем контролировать ситуацию", – поделился португалец.
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