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Турин разучился побеждать. Ювентус - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
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Без Роналду совсем плохо

Турин разучился побеждать. Ювентус - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca

Новина українською

"Ювентус" выглядел лучше "Милана" на протяжении почти всей встречи, однако снова не смог победить. Туринцев погубила излишняя пассивность в концовке встречи, за которую их и наказал Анте Ребич.

Любопытно, что в Серии А сыграли уже 4 тура, а у "Юве" по-прежнему нет побед и лишь 2 очка в копилке. Возвращение Массимилиано Аллегри получается максимально безрадостным.

Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Милан" - 1:1

Голы: Мората, 4 - Ребич, 76

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В статье: Ювентус (Турин) Милан
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