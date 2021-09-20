Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турин разучился побеждать. Ювентус - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча
Без Роналду совсем плохо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca
"Ювентус" выглядел лучше "Милана" на протяжении почти всей встречи, однако снова не смог победить. Туринцев погубила излишняя пассивность в концовке встречи, за которую их и наказал Анте Ребич.
Любопытно, что в Серии А сыграли уже 4 тура, а у "Юве" по-прежнему нет побед и лишь 2 очка в копилке. Возвращение Массимилиано Аллегри получается максимально безрадостным.
Турин. "Ювентус Стэдиум"
"Ювентус" - "Милан" - 1:1
Голы: Мората, 4 - Ребич, 76
Популярное сейчас
- Месси был близок к успеху, но герой не он. ПСЖ - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Реал феерично победил в Валенсии, еще одна ничья Бетиса
- Миколенко: После игры с Португалией Роналду сказал, что я был самый жесткий
- Шевченко оценил перспективы Милана в Лиге чемпионов
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО