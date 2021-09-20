Турин разучился побеждать. Ювентус - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча

"Ювентус" выглядел лучше "Милана" на протяжении почти всей встречи, однако снова не смог победить. Туринцев погубила излишняя пассивность в концовке встречи, за которую их и наказал Анте Ребич.

Любопытно, что в Серии А сыграли уже 4 тура, а у "Юве" по-прежнему нет побед и лишь 2 очка в копилке. Возвращение Массимилиано Аллегри получается максимально безрадостным.

Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Милан" - 1:1

Голы: Мората, 4 - Ребич, 76