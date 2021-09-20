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ВИДЕО, как Пеллегрини забил пяткой, но это не спасло Моуриньо от первого поражения во главе Ромы

Италия
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Решающим стал эффектный гол слета в девятку

ВИДЕО, как Пеллегрини забил пяткой, но это не спасло Моуриньо от первого поражения во главе Ромы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Верона - Рома, которые встречались в четвертом туре итальянской Серии А. Счет был открыт на исходе первого тайма, когда Лоренцо Пеллегрини элегантно пяткой замкнул прострел с фланга. Но Роме не удалось удержать преимущество - хозяева в начале второго тайма не только отыгрались, но и вышли вперед. Римляне тоже забили второй мяч, точнее Илич срезал в свои ворота. Но решающий удар нанес Давиде Фараони. Он первым касанием принял пас с фланга, а вторым вколотил мяч в девятку слета. Рома таким образом потерпела первое поражение под руководством Моуриньо, прервав серию из шести побед подряд.

Серия А. Четвертый тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Рома" 3:2
Голы: Барак 49, Капрари 54, Фараоны 63 - Лоренцо Пеллегрини 36, Илич 58 (автогол)

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Лоренцо Пеллегрини лучшие голы
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