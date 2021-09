Ювентус не может выиграть в 4 первых матчах Серии А впервые за 59 лет. Ранее это случалось всего трижды

"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" (1:1) и продлил свою безвыигрышную серию в Серии А до 4х матчей. "Хорошо, что судья дал финальный свисток – мы рисковали проиграть", – сказал после матча главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

"Юве" в четвертый раз за свою историю не может выиграть в четырех первых турах Серии А. Ранее подобное случалось в сезонах 1961/62, 1955/56 и 1942/43.

