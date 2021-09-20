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Ювентус не может выиграть в 4 первых матчах Серии А впервые за 59 лет. Ранее это случалось всего трижды
Арсен Венгер поперхнулся
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"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" (1:1) и продлил свою безвыигрышную серию в Серии А до 4х матчей. "Хорошо, что судья дал финальный свисток – мы рисковали проиграть", – сказал после матча главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.
"Юве" в четвертый раз за свою историю не может выиграть в четырех первых турах Серии А. Ранее подобное случалось в сезонах 1961/62, 1955/56 и 1942/43.
4 - #Juventus are winless in their first four seasonal Serie A matches for only the fourth time in their history, after 1961/62, 1955/56 and 1942/43.Breathlessness.#SerieA #JuventusMilan #JuveMilan— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) September 19, 2021
После матча Аллегри сказал: "Несмотря на хороший первый тайм, в которым мы создавали моменты и позволили сопернику лишь одну возможность в атаке, мы рисковали проиграть в конце матча, который находился под полным контролем.
К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, который у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше
Признаюсь, что я ошибся с заменами. Я ошибся. Я должен был задействовать больше защитников и сохранить наше лидерство в счете, поэтому я беру на себя ответственность за это.
Были некоторые положительные моменты – это первый тайм. Но последние 15 минут меня очень злят. Мы должны были терпеть, должны были драться изо всех сил. В такие моменты не надо выглядеть эстетично. Нужно просто добиться результата.
К счастью, арбитр дал финальный свисток, потому что мы откровенно рисковали проиграть.
Если вы не понимаете, что нужно отложить в сторону все личные проблемы, работать в качестве защитника, даже если ты нападающий, то результатов не будет".
Напомним, что "Ювентус" смог набрать всего два очка и сейчас находится на 18 строчке, в зоне вылета.
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