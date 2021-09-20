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Серия А. Наполи не заметил Удинезе и остался единственным в лиге без очковых потерь

Италия
(2 голосов)

Неаполитанцы - единоличные лидеры

Серия А. Наполи не заметил Удинезе и остался единственным в лиге без очковых потерь

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Четвертый тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Наполи" 0:4

Голы: Осимхен 24, Ррахмани 35, Кулибали 52, Лосано 84

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир, Молина (Соппи 86), Арслан (Самарджич 72), Уолас, Стригер-Ларсен (Зеегелаар 72), Деулофеу (Бето 64), Пуссетто, Перейра (Макенго 64)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Дзаноли 86), Ангисса, Руис (Унас 81), Политано (Лосано 71), Элмас, Инсинье (Зелински 71), Осимхен (Петанья 81)

Предупреждения: Самир 56, Молина 66 - Руи 82

Последний матч четвертого тура Серии А, по сути, был прямой битвой за лидерство. "Удинезе" в случае победы сравнивался бы с лидерами, "Наполи" же мог остаться единственной командой лиги, ещё не терявшей очков. Так что матч ожидался сложный, плотный. И для потери очков гостей было немало объективных причин. Их усталость после бурного матча в Лестере в четверг в Лиге Европы, статистика, согласно которой и там, и против "Ювентуса", и против "Дженоа" добыли результат лишь после 82-ой минуты. В конце концов, сила хозяев. Однако все это не повлияло.

О спокойствии, организованности, терпении, боевитости нынешнего "Наполи" говорят все. Сам новый главный тренер Лучано Спаллетти и президент Аурелио Де Лаурентис даже удивлённо говорят об этом. Сегодня "Удинезе" вроде бы навязывал борьбу, пытался комбинировать, прорывался на флангах, не позволял сопернику много атак. Но то, что позволил - хватило с лихвой. А Оспину так толком и не потревожили. Неаполитанцы играли с огромным спокойствием, уверенностью в себе. Владели мячом более 60-ти процентов времени. Будто знали, что забьют сколько нужно и не пропустят.

В первом тайме Инсинье прорвался слева и пробил. Сильвестри вытащил. Затем Лоренцо получил длинный пас, перебросил вратаря, и Осимхен уже добил с метра. С заброса со штрафного центральные защитники Кулибали и Ррахмани разыграли. Ещё и Руис издали попал в стойку. В начале второго тайма ещё и сработал угловой. Руис отдал назад совершенно свободному Кулибали, и тот выстрелил в "девятку" с 14-ти метров. Забив уже свой второй гол в сезоне. Далее ещё и Осимхен выходил на вратаря (не попал), Ангисса замкнул штрафной ударом головой, блестяще вытащенным Сильвестри.

На десерт Лосано закрутил в "девятку" с левой стороны в стиле Инсинье.

"Наполи" - единоличный лидер Серии А. С 12-ю очками из 12-ти возможных.

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В статье: Серия А Наполи (Неаполь) Удинезе (Удине)
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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
20.09.2021 в 23:58
Пора бы Наполи уже и титул взять. Когда, если не сейчас, пока Ювентус буксует, Милан никак не вернется в гранды, а Интер сменил тренера.
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Napoli
20.09.2021 в 23:44
Кайф) Давно ждал от команды хороших матчей
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