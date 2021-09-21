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Аллегри не сдержался после матча с Миланом: Вот дерьмо! И они хотят играть за Юве?

Италия
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Перестройка туринской команды продвигается медленно

Аллегри не сдержался после матча с Миланом: Вот дерьмо! И они хотят играть за Юве?

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри вспылил по окончанию матча против "Милана"(1:1), сообщает Corriere della Sera. Туринский клуб не может победить в первых 4 матчах чемпионата впервые с сезона 1961/1962.

Как сообщает источник, по завершении игры Аллегри в ярости воскликнул: "Вот дерьмо! И они хотят играть за "Юве"?".

Сейчас "Ювентус" с 2 очками в 4 встречах располагается на 18 месте турнирной таблицы Серии А.

Напомним, что Аллегри ушел из "Юве" летом 2019 года. С тех пор туринский клуб тренировали Маурицио Сарри и Андреа Пирло. С первым клуб завоевал Серию А, а со вторым Кубок Италии.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Милан Маурицио Сарри
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Источник:
corriere.it

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