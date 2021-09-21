Тур автомобилей и атакующих защитников. Итоги четвертого тура Серии А

Дженоа - Фиорентина 1:2

Венеция - Специя 1:2

Салернитана - Аталанта 0:1

Интер - Болонья 6:1

Эллас Верона - Рома 3:2

Лацио - Кальяри 2:2

Эмполи - Сампдория 0:3

Сассуоло - Торино 0:1

Ювентус - Милан 1:1

Удинезе - Наполи 0:4

"Наполи" и "Интер" добыли горючее из разных источников, но применили его одинаково. "Аталанта" победила с пустым баком. "Ювентус" ожидаемо не способен победить с продырявленным. "Милан" внешне без блеска Златана выглядит невзрачно, но полон горючего и с мотором от Мерседес. Рим не уловил сигналы о скором окончании горючего и застрял посреди дороги. Бак Руслана Малиновского слишком мал и опустошается быстро. А Виктор Коваленко и вовсе без мотора и бензина. То есть не играет. Таковы итоги четвертого тура Серии А.

Отличился тур также 33-мя забитыми мячами и активностью защитников в атаке. Кулибали, Ррахмани, Думфриз, Шкриньяр, Димарко, Кришито, Берешински, Симоне Бастони, Фараони, Карсдорп, Руи забивали или ассистировали, от миланца Калулу отчаянно спас вратарь "Ювентуса" Щесны.

"Ювентус" и "Милан" давно поменялись местами

"Ювентус" не способен побеждать, не способен не пропускать и не знает, что с этим делать. С каждым туром это утверждение повторяется все чаще и набирает все большую силу. Прежде всего, Массимилиано Аллегри не понимает. Потому он в бешенстве. После третьего тура поссорился с тренером соперника, теперь же вызверился на собственных игроков с нецензурной бранью и словами "и они даже хотят играть за "Ювентус". А в интервью затем говорил, что "футболка "Ювентуса" тяжелее, чем другие, и игроки должны понимать, что означает играть за него". Пока что не понимают.

Аллегри признал, что сам ошибся с заменами. Что должен был усилить оборону и "запереть 1:0 на замок". Долго казалось, что и без замен 1:0 заперт. Что вернулись времена первой каденции Макса, когда "бьянконери" оформили серию из девяти домашних побед над "Миланом" подряд без особых усилий, просто защищаясь и находя гол. Первым таймом они остались довольны, и справедливо. Но это и было ловушкой. Не случайно ведь потеряли уже семь очков с выигрышных позиций. Они не способны удерживать результат и уже должны были это понять. Нужно было не запирать 1:0, а искать 2:0.

Впервые за последние 60 лет "Ювентус" не побеждает в четырех первых турах лиги. Он пропускает уже в 18-ти турах подряд. А вообще мог и проиграть, чуть не развалившись после пропущенного на 75-ой минуте. Что также признак ментальной слабости команды. Признак аутсайдера. Аллегри в итоге радовался финальному свистку. "Еще немного, и мы бы пропустили".

"Милан" же очень силен прежде всего ментально. Призраки прошлого его не потревожили. Отсутствие Ибрагимовича, Жиру, Калабрии, травма Кьера в первом тайме, ранний пропущенный, крайне слабая игра в атаке со всего одним ударом в створ ворот за первые 74 минуты не ввергли в уныние. Он устоял, выровнял игру, вытащил проигрышный матч и даже мог победить. Причем забил Ребич, игравший до этого плохо. "Как всегда, у нас были страсть, характер, нацеленность и борьба", - заявил Стефано Пиоли. Действительно, характер и собранность - главные и очень сильные козыри "россонери".

Собранный "Милан" и разобранный "Ювентус" - таковы реалии Серии А уже более полутора лет.

Рим перехвалили

В Риме менталитет никогда не был козырем. Тем более - в 2021-ом году. Шесть побед в первых шести матчах Жозе Моуриньо во всех турнирах принесли эйфорию, медовый месяц тренера. Даже начались разговоры о 38-ми из 38-ми. В шутку, конечно, но уже начали мечтать. Что ж, будни сентября с матчами каждые 3-4 дня вернули "джаллоросси" в реальность. Они также попали в ловушку спокойного первого тайма с 1:0. Затем завалив начало второго и даже не будучи близкими к возвращению. Против команды, которой не проигрывали на поле 25 лет и которая начала сезон тремя поражениями.

На послематчевой пресс-конференции Моуриньо заявил, что не понял, что произошло, и ему еще нужно немало проанализировать. Хотя, вообще-то, он уже анализировал после предыдущих матчей. Указывая, что команда нередко теряет контроль над игрой, не перекрывает как следует. Да и сейчас говорил о поражениях в единоборствах и слабой интенсивности. Опорники Кристанте и Верету играют без отдыха и устали. Оборона пропустила в пятом из семи матчей. Тренер опоздал с заменами, не видя, что оба его вингера проваливаются и в обороне, и в атаке. Все накопилось.

В "Лацио" начали смотреть на мир трезвее. После поражений от "Милана" и "Галатасарая" без забитых мячей. Маурицио Сарри прямо заявлял, что команда не его, не понимает его идеи. После "Кальяри" его помощник Джованни Мартускьелло (сам тренер дисквалифицирован) даже говорил о прогрессе, скорости, очень хорошем первом тайме. Статистика из 28:10 по ударам по воротам и 73:27 по владению мячом может означать прогресс. Но такую статистику дома против аутсайдера нужно превращать в победу. А не спасать ничью на 83-ей минуте. Вряд ли создав больше опасности, чем соперник.

Разумеется, фактором этих результатов стали смены тренеров соперников. "Верона" назначила Игора Тудора. Хорват, друг строителя этой команды Ивана Юрича, гораздо лучше подходит ей по менталитету и стилю игры, чем Эусебио Ди Франческо. Он с радостью отмечал сохранение интенсивности в игре и характер игроков. А новый наставник "Кальяри" Вальтер Маццарри рассказал, что уже в первые дни замучил игроков. "Они поняли, что я никогда не доволен". Даже заявил, что разочарован ничьей, ведь по игре его команда могла победить. Новые тренеры всегда приносят свежий ветер.

"Наполи" и "Интер" - лучшие в лиге

Первые три тура оставили ощущение, что "Наполи" и "Интер" - лучшие команды в лиге. Четвертый громко подтвердил его. "Нерадзурри" были крайне злыми после поражения от "Реала", и "Болонья" попалась им под горячую руку. "Болонья", не пропустившая от "Аталанты" и набравшая семь очков в трех матчах. Причем начиналось все довольно медленно. Пожалуй, Синиша Михайлович прав, когда говорит, что 0:3 в первом тайме - несправедливый результат, и его команда играла неплохо. Но в итоге сам признал, что "Интер" мог забить и десять сегодня". О Лукаку уже никто не помнит.

Не помнят и об Ашрафе Хакими. Поскольку в дебютном матче в стартовом составе Дензел Думфриз разорвал левый фланг соперника. Симоне Индзаги даже удивился, что он так рано набрал форму. В протоколе записан лишь один ассист, но на самом деле голландец выступил великолепно.

Горючим же "Наполи" послужила не злость, а наоборот - спокойствие. О котором все говорят с начала сезона. Усталость после "Лестера" в Лиге Европы (тем более, что стартовый состав не меняется), соперник, который в случае победы даже опережал бы его, память о том, что три результата из четырех в сезоне были добыты лишь после 82-ой минуты, то есть тяжело - все это не сдвинуло "везувиани" ни на сантиметр. Они победили с поразительными легкостью и спокойствием. Лишь во второй раз за 14 последних матчей победив в Удине с разницей более одного мяча и сразу в четыре.

"Наполи" установил достижение, которое ранее покорялось лишь "Ювентусу" и "Милану". Забил в 30-ти матчах лиги подряд. В общей сложности 70 мячей. Голы точно даются ему легко. Также одержал шестую гостевую победу подряд. Благодаря в том числе и этому он остался единственным в лиге, кто еще не терял очков.

"Наша сила в нашем окружении. Мы ошеломлены любовью, которая может стать горючим для игроков", - Лучано Спаллетти счастлив.

Смена караула в борьбе за восьмое место?

В последние два года восьмой командой лиги был "Сассуоло". Его статус и позиция для угрозы седьмому месту казались прочными. Однако этот сезон может принести изменения. "Фиорентина" уже совершила немалый скачок вперед с новым главным тренером Винченцо Итальяно. Она на удивление спокойно справилась в гостях с "Дженоа". Оформив свой лучший старт сезона за 15 лет. Сыграла замена, выход на поле Риккардо Сапонары. "Сампдория" после ничьих с "Сассуоло" и "Интером" легко убрала с пути "Эмполи". Дубль Франческо Капуто - серьезная заявка опытного бомбардира.

Обе угрожают подвинуть как раз "Сассуоло". "Нероверди" уже грубо ошиблись летом, отпустив Капуто. Возможно, ошиблись и с назначением новым главным тренером Алессио Дионизи, никогда не тренировавшего в Серии А. Он в одни ворота проиграл дома "Торино" и должен был пропустить три-четыре мяча. Сам тренер признал, что "мы не играли как команда и искали вертикальные пасы слишком быстро". А также - что "не в нашей природе бороться за мячи". Такая природа известна, и для компенсации недостатка нужна суператака. А она еще и не забивает - один гол в трех последних матчах.

"Аталанта" страдает, и Руслан Малиновский не способен помочь

Четвертый тур подтвердил вердикты трех первых не только по "Ювентусу", "Интеру" и "Наполи", но и по "Аталанте". Бергамаски испытывают серьезнейшие проблемы, которые даже Джан Пьеро Гасперини уже не способен скрыть. Хотя он отчаянно пытается, после 1:0 над "Салернитаной" заявив, что можно иногда и побеждать уродливо. Проблема в том, что его команда играет уродливо с начала сезона и далеко не всегда побеждает. Один удар по воротам в первом тайме неделю назад, два - в субботу, тотальная апатия на контрасте с энергией и моментами аутсайдера - гости явно отскочили.

Руслан Малиновский в третьем туре вышел на замену и зажег свет в конце туннеля. В Лиге Чемпионов в Вильярреале он играл с первых минут, играл хорошо, и его команда проснулась. В четвертом туре Серии А украинец также начал с первых минут, быстро заработал с помощью дриблинга три фола, отдал классный пас Сапате в штрафную (Дувану не хватило техники). Но затем исчез, а вместе с ним исчезла и вся команда. Второй тайм он уже начинал желтой карточкой на 56-ой минуте и заменой на 58-ой.

В оценках СМИ Малиновский боролся с Миранчуком за звание худшего игрока матча. "Пятерки" от всех трех крупнейших газет Италии и даже ужасная 4.5 от Eco Di Bergamo - признаки одного из его худших выступлений за бергамцев. Учитывая слабость соперника, проигравшего два предыдущих матча с общим счетом 0:8, звучит логично.

Лучший игрок тура - Калиду Кулибали ("Наполи"). Идеальная оборона, гол ударом в "девятку" и ассист в атаке

Прорыв тура - Дензел Думфриз ("Интер"). Тур атакующих защитников

Разочарование тура - "Ювентус". Команда пропускающих защитников

Лучший вратарь - Войцех Щесны ("Ювентус"). На контрасте с провалами в предыдущих турах. На этот раз спас своих от поражения

Лучший тренер - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Добиться полного спокойствия в Неаполе может разве что волшебник

Фото - Ansa