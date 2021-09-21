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Феноменальный гол пяткой и удары по девятках. ТОП-5 голов тура в Серии А - ВИДЕО

Италия
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Апеннинского красота

Феноменальный гол пяткой и удары по девятках. ТОП-5 голов тура в Серии А - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео пяти лучших голов, которые были забиты в четвертом туре итальянской Серии А. В список попали Рикардо Сапонара из "Фиорентины", который забил в ворота "Дженоа", Мехди Бурабья, удар которого на 90+4 и принес победу "Специи" над "Венецией", Лоренцо Пеллегрини из "Ромы" - он забил пяткой "Вероне", Давиде Фараони из "Вероны, который принес своей команде победу над волками, и гол Данило Катальди из "Лацио" в ворота "Кальяри".

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