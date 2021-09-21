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Серия А. Жертвы Интера поборолись за тренеров
Ничья между "Болоньей" и "Дженоа"
Серия А. Пятый тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Дженоа" 2:2
Голы: Хики 49, Арнаутович 85 (пен.) - Дестро 55, Кришито 89 (пен.)
Пятый тур Серии А открывала встреча команд, пострадавших от "Интера". "Дженоа" проиграла ему в первом туре со счётом 4:0, затем проиграла ещё два матча, а очки набрала лишь благодаря камбеку в Кальяри с 0:2 на 3:2 за 19 минут. Ее наставник Давиде Баллардини под угрозой увольнения. Под такой же и Синиша Михайлович после 1:6 от "Интера". Он уже радовался тому, что "Болонья" научилась работать в обороне, нашла солидность. Она компенсировала 4:5 в Кубке от команды из Серии Б семью очками в лиге. И вдруг ещё один провал. Так что оба тренера боролись за выживание.
В первом тайме обе команды прежде всего явно боялись проиграть. Хозяева доминировали, но никто ничего толкового не создавал. Разве что в концовке во время штрафного вратарь генуэзцев Сиригу ошибся на выходе. Его подстраховали. А вот второй тайм начался голом. Левый защитник Хики, отрицательный герой матча против "Интера", уничтоженный Дензелом Думфризом, точно пробил низом с линии штрафной при ещё одном розыгрыше "стандарта". Хотя "Дженоа" сравняла быстро. Ударом головой Дестро с навеса Кришито. Такой же позже Скорупски чудом вытащил. Сиригу также работал. Чётко.
В концовке команды еще и обменялись точными пенальти. А Михайловича удалили с поля. Что не изменило вердикт. Не изменило и попадание Ольсена в перекладину ворот гостей на последних секундах с добиванием Сориано во вратаря.
Оба тренера выжили в этом матче. Но выживут ли их каденции в клубах?
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