Серия А. Ассист Малиновского, победа и лучшая игра Аталанты в сезоне, камбек и победа Интера

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Гозенс 3, Дзаппакоста 37 - Берарди 44

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста (Меле 69), Де Роон, Коопмейнерс, Гозенс (Пеццелла 69), Пессина (Пашалич 84), Малиновский (Иличич 63), Сапата (Пикколи 84)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Айхан, Кирьякопулос, Фраттези (Лопес 82), Маньянелли (Харруи 60), Берарди, Траоре (Джуричич 67), Бога (Распадори 60), Дефрель (Скамакка 82)

Предупреждения: Малиновский 61, Пеццелла 74 - Д. Феррари 25, Лопес 90+1

"Аталанта" - "Сассуоло" - вывеска, в последние пять лет всегда привлекавшая и обещавшая зрелище. Хотя и с ожидаемым результатом. Бергамцы до мая 2021-го выиграли шесть очных матчей подряд с общей разницей мячей 24:7, не проигрывали в последних 13-ти. Однако с тех пор многое изменилось. Майский матч, не яркий, но бурный и вязкий, с двумя удалениями и пенальти, завершился со счетом 1:1. Нынешний же сезон обе команды начали бледно и вязко, недобирая очков и голов. Вызывая опасения и в плане очного матча, и в плане общего пути.

"Аталанта" заторможена, не готова физически, в первых двух домашних матчах не побеждала и не забивала с игры. Три дня назад она явно отскочила в гостях против новичка лиги "Салернитаны". Джан Пьеро Гасперини пытается сохранять хорошую мину при плохой игре разговорами о потребности и в уродливых победах. "Сассуоло" же с новым главным тренером и вовсе набрал лишь четыре очка в четырех турах, в последних трех забив лишь один мяч. После поражения от "Торино" Алессио Дионизи даже заявил, что не играет как команда и вовсе не контролировал игру.

К счастью для нейтральных зрителей, сегодня команды хотя бы в первом тайме вспомнили о своей репутации. Они играли весьма быстро, старались атаковать. У "Аталанты" получилось сразу же. Руслан Малиновский, проваливший матч в Салерно, этот начал отличным прострелом с правого фланга. Гозенс замкнул в падении. И далее украинец много двигался, появлялся и справа, и в штрафной, был на мяче. Много двигались и другие. Гости владели мячом больше, но хозяева нанесли в два раза больше ударов и вроде бы абсолютно контролировали игру. Несколько обманчиво.

На гол "Сассуоло" почти сразу же ответил выходом Дефреля один-на-один. Француз пробил в небеса. Пессина также вышел и пробил слишком неточно. Малиновский завершал комбинацию и чуть не попал в "девятку". Еще в одной комбинации он отдал чуть назад, Сапата продолжил правее, и один из лучших в команде в начале сезона Дзаппакоста пробил низом. 2:0. Низом пробил и Берарди, фирменно сместившись с правого фланга. В ближний угол. Муссо, не раз спасавший команду в первых турах, этот удар откровенно проспал.

Второй тайм "Сассуоло" начал весьма агрессивно. Сразу же Дефрель получил отличный шанс для удара головой с пяти метров. Вновь не попал. Правда, здесь "Аталанта" пришла в себя довольно быстро. Завязалась равная игра, в которой обе команды старались, но не доводили до ума последний пас. В том числе и Малиновский. Он уже выглядел заторможенным, получил жёлтую карточку за поздний подкат. Затем был заменен. А его команда все больше доминировала, держала мяч. Пусть и без яркости. Зато крепко. Из таких тисков "Сассуоло" выбраться не смог.

"Аталанта" уже с десятью очками после пяти матчей. Ущерб от плохой игры минимизирован. А сегодня и вовсе она играла хорошо. В первом тайме - в атаке, во втором - четко удерживая результат. "Сассуоло" же с тремя поражениями подряд и далек от оптимизма.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер" 1:3

Голы: Соттил 23 - Дармиан 52, Джеко 55, Перишич 87

"Фиорентина": Драговски, Бенасси (Одриосола 66), Миленкович, Настасич, Бираги, Торрейра (Амрабат 66), Данкан (Кальехон 84), Бонавентура (Кокорин 84), Соттил (Сапонара 74), Влахович, Гонсалес

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Думфриз 66), Брозович, Барелла (Весино 70), Чалханоглу (Гальярдини 84), Перишич, Джеко (Санчес 70), Лаутаро Мартинес (Димарко 84)

Предупреждения: Гонсалес 79 - Шкриньяр 18, Дармиан 63, Чалханоглу 83

Удаление: Гонсалес 79 (вторая желтая)

Матчи "Фиорентина" - "Интер" также славились своей яркостью, обилием забитых, драмами. В последние годы мы видели и 5:4, и 3:3, и 4:2, и 4:3, даже 4:1 флорентийцев в Милане, немало драм на последних минутах. Причем здесь результат был гораздо менее предсказуемым. В шести матчах во Флоренции до 2021-го года хозяева выиграли три и трижды сыграли вничью. Здесь также 2021-й год принёс изменения, в виде уверенной победы "Интера" в гостях. Но в новом сезоне "Фиорентина" воспряла с Винченцо Итальяно и готова вновь выдавать яркую игру и результаты.

Итальяно уже стал любимцем нейтральных зрителей. Его команда играет быстро, смело, агрессивно, желает постоянно доминировать. По владению мячом в первых четырёх турах опередила "Интер". Девять очков в них - её лучшее начало сезона за шесть лет. Сам "Интер" также начал очень хорошо. Десятью очками, 15-ю забитыми в четырех матчах лиги. В том числе и 6:1 над "Болоньей" три дня назад. Однако пропускал в последних трёх, в гостях добыл тяжёлую победу и ничью. К нему оставались вопросы по обороне и контролю над игрой. Сегодня также остались.

Лидер атаки хозяев Душан Влахович рассказал, что Итальяно на тренировках постоянно требует и "не даёт тебе дышать". Сегодня в первом тайме их команда не давала дышать чемпиону. Уже на 25-ой минуте счёт по ударам по воротам был 7:1. Гости еле держались. Хандановичу сразу же пришлось спасать от ударов Гонсалеса и Влаховича, Данкан чуть не попал. Потому гол, когда Гонсалес выцарапал мяч в чужой штрафной и покатил Соттилу, был абсолютно логичным. Лишь в концовке тайма фаворит начал выбираться. Хотя добрался лишь до гола Перишича из офсайда.

Второй тайм уже начался совсем иначе. Без какого-то блеска, давления, "Интер" разыграл комбинацию, похожую на гол Дзаппакосты в Бергамо. Барелла отдал пас, и здесь правый латераль замкнул. Вскоре Чалханоглу подал угловой на голову Джеко. Еще одну комбинацию Лаутаро Мартинес завершил слишком слабым ударом. "Фиалки" устали, хотя и пытались вернуться, "змеи" лишь добавляли в уверенности. Особенно - после удаления Гонсалеса за излишние размахивания руками перед лицом арбитра. И особенно - после длинного паса и розыгрыша Гальярдини и Перишича.

Чемпион переживает непростой бой и одерживает в нем чемпионскую победу.