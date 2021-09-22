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При активном участии Руслана. Аталанта - Сассуоло 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Аталанта - Сассуоло, чемпионат Италии, 21 сентября 2021

При активном участии Руслана. Аталанта - Сассуоло 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Сассуоло в рамках 5-го тура итальянской Серии А. Счет был открыт уже на третьей минуте - Гозенс замкнул прострел от Руслана Малиновского. Затем Дзаппакоста удвоил преимущество. Украинский хавбек также принял участие в классной комбинации, отыграв на Сапату, а тот вывел Давиде на удар. Перед перерывом Берарди застал врасплох голкипера дальним ударом, сократив отставание. Во втором тайме команды действовали уже не так эффективно - 2:1 в пользу Аталанты, которая ситуативно поднялась на четвертую строчку.

Итальянская Серия А. 5-й тур
Аталанта - Сассуоло 2:1
Голы: Гозенс 3, Дзаппакоста 37 - Берарди 44

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Доменико Берарди Сассуоло
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Комментарии (2)
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rivnenskyi (Рівне)
22.09.2021 в 08:03
Вже набридло. Потрапив в заявку, вийшов в старті, як відіграв, отримав таку оцінку, тренер прокоментував його гру - з одного матчу буде десяток статей про Руслана. Заспокойтеся вже трохи. Чувак вперше за сезон (Серія А, ЛЧ, Збірна) зробив результативну дію, а інформації про нього як на претендента на ЗМ.
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Como estas (Santa-Pola)
22.09.2021 в 07:41
Неплохо отыграл, вторая оценка среди игроков обеих команд - 7,5 . Выше только у Zappacosta - 7.9
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