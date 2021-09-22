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При активном участии Руслана. Аталанта - Сассуоло 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта - Сассуоло, чемпионат Италии, 21 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Сассуоло в рамках 5-го тура итальянской Серии А. Счет был открыт уже на третьей минуте - Гозенс замкнул прострел от Руслана Малиновского. Затем Дзаппакоста удвоил преимущество. Украинский хавбек также принял участие в классной комбинации, отыграв на Сапату, а тот вывел Давиде на удар. Перед перерывом Берарди застал врасплох голкипера дальним ударом, сократив отставание. Во втором тайме команды действовали уже не так эффективно - 2:1 в пользу Аталанты, которая ситуативно поднялась на четвертую строчку.
Итальянская Серия А. 5-й тур
Аталанта - Сассуоло 2:1
Голы: Гозенс 3, Дзаппакоста 37 - Берарди 44
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