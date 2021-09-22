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"Я тоже человек. Требую уважения и от игроков старта, и от запасных". Аллегри объяснил свою вспышку
Макс был зол
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри объяснил свое эмоциональное поведение после поединка чемпионата Италии против "Милана" (1:1). Напомним, тогда специалист яростно закричал: "И они хотят играть за клуб?" Напомним, "бьянконери" впервые за 60 лет не выиграли в первых четырех матчах Серии А в рамках старта сезона.
"Говорить о прошлом уже бессмысленно. Я находился в клубе семь лет, а затем два года прошли без меня. Это уже другая команда, совершенно. Я тоже человек, и у меня тоже бывают вспышки. Те, кто начинают матч на скамейке запасных, должны быть настроены решительно и при выходе на поле".
"Команда играет два года почти без пауз. Требую уважения от тех, кто начинает игру в стартовом составе, и от тех, кто находится на скамейке запасных. Это чувство уважения и ответственности".
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