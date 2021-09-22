У Дженоа в ближайшее время сменятся владельцы

У итальянского "Дженоа" появятся новые владельцы. Американская инвестиционная фирма "777 Partners" приобрела мажоритарную долю в "Дженоа". Сумма сделки оценивает в 150 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

При этом президент "Дженоа" Энрико Прециози останется в клубе как миноритарный акционер и продолжит представлять команду.

Таким образом, "Дженоа" станет восьмым клубом Серии А с иностранными владельцами после "Милана", "Интера", "Специи", "Венеции", "Болоньи", "Фиорентины" и "Ромы".