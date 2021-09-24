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Моуриньо повторил рекорд Аллегри. Его команды не проигрывают дома уже 41 матч подряд в Серии А

Италия
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"Особенный" остается "особенным"

Моуриньо повторил рекорд Аллегри. Его команды не проигрывают дома уже 41 матч подряд в Серии А

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Рома" в четверг вечером обыграла "Удинезе" (1:0). Тем самым Моуриньо повторил рекорд Аллегри – их команды подряд не проигрывали 41 домашний матч, сообщает Optа.

"Ювентус" Массимилиано Аллегри не проигрывал свои домашние матчи Серии А с сентября 2015 по сентябрь 2017 года.

Напомним, что Моуриньо возглавил "Рому" этим летом, после того как весной был уволен из "Тоттенхэма".

Тем не менее, львиную долю матчей в Серии А Моуриньо провел с "Интером", который он тренировал с 2008 по 2010 год.

В следующем туре "Рома" сыграет в дерби с "Лацио". В этой игре португальский специалист может установить абсолютный рекорд Серии А – 42 матча без поражений.

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В статье: Жозе Моуриньо Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Удинезе
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