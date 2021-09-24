Моуриньо повторил рекорд Аллегри. Его команды не проигрывают дома уже 41 матч подряд в Серии А

"Рома" в четверг вечером обыграла "Удинезе" (1:0). Тем самым Моуриньо повторил рекорд Аллегри – их команды подряд не проигрывали 41 домашний матч, сообщает Optа.

41 - José #Mourinho stay unbeaten for 41 consecutive home Serie A games, equalling the record in the three points per win era (since 1994/95) set by Massimiliano Allegri with Juventus between September 2015 and September 2017. Special.#RomaUdinese #SerieA pic.twitter.com/TDr8uMS9fK — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) September 23, 2021

"Ювентус" Массимилиано Аллегри не проигрывал свои домашние матчи Серии А с сентября 2015 по сентябрь 2017 года.

Напомним, что Моуриньо возглавил "Рому" этим летом, после того как весной был уволен из "Тоттенхэма".

Тем не менее, львиную долю матчей в Серии А Моуриньо провел с "Интером", который он тренировал с 2008 по 2010 год.

В следующем туре "Рома" сыграет в дерби с "Лацио". В этой игре португальский специалист может установить абсолютный рекорд Серии А – 42 матча без поражений.