Моуриньо повторил рекорд Аллегри. Его команды не проигрывают дома уже 41 матч подряд в Серии А

"Рома" в четверг вечером обыграла "Удинезе" (1:0). Тем самым Моуриньо повторил рекорд Аллегри – их команды подряд не проигрывали 41 домашний матч, сообщает Optа.

41 - José #Mourinho stay unbeaten for 41 consecutive home Serie A games, equalling the record in the three points per win era (since 1994/95) set by Massimiliano Allegri with Juventus between September 2015 and September 2017. Special.#RomaUdinese #SerieA pic.twitter.com/TDr8uMS9fK