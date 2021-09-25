Ибрагимович: Когда я вернулся в Милан, спросил в раздевалке: Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов? Только двое подняли руки

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о первых днях после возвращения в клуб.

"Когда я вернулся в "Милан", то зашел в раздевалку и спросил: "Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов?" Только двое подняли руки. Я подумал, что это шутка.

В прошлом сезоне целями были попадание в Лиге чемпионов и победа в чемпионате Италии. Вторую задачу я не реализовал, но мы были близки, закончили сезон на второй строчке.

Дело не только во мне, мы вместе проделали огромную работу. Партнеры по команде – даже молодые и неопытные – поняли, что нужно, чтобы добраться туда, где мы были в мае прошлого года. Они осознали, что нам чего-то не хватило для победы. Все мы работаем над этим", – сказал Златан.