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Ибрагимович: Когда я вернулся в Милан, спросил в раздевалке: Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов? Только двое подняли руки

Италия
(1 голосов)

Форвард прибавил команде мотивации

Ибрагимович: Когда я вернулся в Милан, спросил в раздевалке: Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов? Только двое подняли руки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о первых днях после возвращения в клуб.

"Когда я вернулся в "Милан", то зашел в раздевалку и спросил: "Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов?" Только двое подняли руки. Я подумал, что это шутка.

В прошлом сезоне целями были попадание в Лиге чемпионов и победа в чемпионате Италии. Вторую задачу я не реализовал, но мы были близки, закончили сезон на второй строчке.

Дело не только во мне, мы вместе проделали огромную работу. Партнеры по команде – даже молодые и неопытные – поняли, что нужно, чтобы добраться туда, где мы были в мае прошлого года. Они осознали, что нам чего-то не хватило для победы. Все мы работаем над этим", – сказал Златан.

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В статье: Златан Ибрагимович Лига чемпионов Милан
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Источник:
CalcioMercato

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
25.09.2021 в 13:53
Он умолчал, что потом его попросили поднять руку столько раз, сколько раз он выигрывал ЛЧ.
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