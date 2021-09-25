Кьеллини: Я мог бы сыграть на Чемпионате Мира-2022

Центральный защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини ответил на вопрос о возможности сыграть в составе "аззурри” не Чемпионате Мира 2022 в Катаре:

"Цифры говорят о том, что я сейчас хорошо выгляжу на поле. Если у меня все будет хорошо и мне повезет держать темп и в течение следующего года, я бы тоже мог быть там. Но мы должны думать о настоящем, а не слишком много концентрироваться на будущем", - заявил Кьелини.

Напомним, что Джорджо провел пять матчей в составе сборной Италии на победном Евро-2020. Защитник продолжает выступать за "скуадру аззурру" - недавно он сыграл полный поединок против Швейцарии.