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Зарплата Дибалы увеличится на 2,5 млн евро по новому контракту с Ювентусом
Игрока ценят в Турине
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер Пауло Дибала вскоре продлит контракт с "Ювентусом". Аргентинец будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год. Сейчас его оклад - 7,5 млн.
Только защитник Маттейс де Лигт будет получать больше Дибалы в "Ювентусе". Нидерландец после ухода Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Его оклад - 12 миллионов евро в год.
В этом сезоне Дибала забил один гол и сделал две результативные передачи в четырех матчах Серии А.
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