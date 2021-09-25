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Зарплата Дибалы увеличится на 2,5 млн евро по новому контракту с Ювентусом

Италия
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Игрока ценят в Турине

Зарплата Дибалы увеличится на 2,5 млн евро по новому контракту с Ювентусом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вингер Пауло Дибала вскоре продлит контракт с "Ювентусом". Аргентинец будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год. Сейчас его оклад - 7,5 млн.

Только защитник Маттейс де Лигт будет получать больше Дибалы в "Ювентусе". Нидерландец после ухода Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Его оклад - 12 миллионов евро в год.

В этом сезоне Дибала забил один гол и сделал две результативные передачи в четырех матчах Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Матейс де Лигт
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Источник:
La Repubblica

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