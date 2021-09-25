Зарплата Дибалы увеличится на 2,5 млн евро по новому контракту с Ювентусом

Вингер Пауло Дибала вскоре продлит контракт с "Ювентусом". Аргентинец будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год. Сейчас его оклад - 7,5 млн.

Только защитник Маттейс де Лигт будет получать больше Дибалы в "Ювентусе". Нидерландец после ухода Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Его оклад - 12 миллионов евро в год.

В этом сезоне Дибала забил один гол и сделал две результативные передачи в четырех матчах Серии А.