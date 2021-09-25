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Продолжение династии. Даниэль Мальдини впервые попал в стартовый состав Милана на матч Серии А
Нападающий получит шанс проявить себя
Полузащитник Даниэль Мальдини впервые в карьере появится в стартовом составе "Милана" на матч Серии А.
19-летний итальянец попал в старт команды на матч 6-го тура чемпионата Италии против "Специи".
Даниэль Мальдини является сыном легендарного игрока "Милана" Паоло Мальдини и внуком не менее известного защитника "россонери" Чезаре Мальдини.
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